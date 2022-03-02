/682788/مفاجأت-بتشكيل-الزمالك-لمواجهة-فيوتشر-في-الدوري-المصري

أعلن أسامة نبيه المدير الفني لنادي الزمالك، تشكيلة فريقه لمواجهة فيوتشر على ستاد "القاهرة"، ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز للمنافسة على صدارة الدوري العام، مع الأهلي وبيراميدز، ويخوض أسامة نبيه أول مباريات مع القلعة البيضاء كمدري فني للفريق، خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرن الذي تمت إقالته. فيما يريد فيوتشر تحقيق نتيجة إيجابية، إستمراراً لنتائجه الجيده الأخيرة بالدوري المصري الممتاز. تشكيل الزمالك لمواجهة فيوتشر حراسة المرمى : محمد أبو جبل خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - حمزة المثلوثي خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بن شرقي خط الهجوم : سيف الدين الجزيري قائمة الزمالك لمواجهة فيوتشر اليوم محمد أبو جبل - عواد في حراسة المرمي محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش- محمد عبد الشافي - احمد فتوح - حازم امام - حمزة المثلوثي في خط الدفاع عبد الله جمعه - امام عاشور - محمد اشرف روقا - يوسف اوباما - اسلام جابر - احمد سيد زيزو - محمد اوناجم - محمود شيكابالا - اشرف بن شرقي - رزاق سيسيه - ماجد هاني في خط الوسط عمر السعيد - سيف الجزيري في خط الهجوم قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك تعيين أحمد مرتضى منصور عضو المجلس متحدثاً رسمياً للنادي. تكليف علاء مقلد عضو المجلس بمهام المدير التنفيذي للنادي لحين تعيين مدير تنفيذي. تعيين أحمد جلال ابراهيم رئيسا للجنة القانونية واللجنة الرياضية بالنادي. تعيين أحمد عادل عبد الفتاح رئيسا لجهاز كرة السلة. تعيين حمادة أنور رئيسا للجهاز الإداري لجميع الألعاب الجماعية فيما عدا قطاع كرة القدم. وأستمر غياب طارق حامد الفترة الأخير عن المشاركة مع الزمالك بسبب الإصابة التي يعاني منها بسبب كدمة قوية في الركبة، قبل أن يخرج اللاعب ويؤكد أن إصابته معقده وليست كدمة وأن تشخيصها إصابة أخرى.

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