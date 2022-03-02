/682789/تغيير-شعار-رابطة-الدوري-الإنجليزي-لدعم-أوكرانيا-بعد-الغزو-الروسي

أعلنت رايطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عن تغير خلفية شعار الدوري في الجولة الثامنة والعشرين، بخلفية تحمل شعار علم أوكرانيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

شهد فجر الخميس الماضي على دخول غزو روسي الأراضي الأوكرانية، والتي جاءت على أثرها سقوط العديد من الضحايا.

شعار رابطة الدوري الإنجليزي

ويأتي ذلك من أجل دعم الشعب الأوكراني واللعبين المحترفين بالدوري الإنجليزي، بعد دخول الغزو الروسي لبلادهم.

وتنطلق الجولة الثامنة والعشرين السبت المقبل، بمواجهة ليستر سيتي وليدز يونايتد، في لقاء يشهد عليه ملعب كينج باور معقل فريق ليستر.

الاتحاد الدولي والأوروبي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رسمياً إزالة منتخب روسيا والأندية من مسابقة الفيفا وأيضا الاتحاد الأوروبى للعبة "يويفا" وذلك على بسبب الحروب بعد الأزمة الأخيرة والعدوان على روسيا.

شهد فجر الخميس الماضي على دخول غزو روسي الأراضي الأوكرانية، والتي جاءت على أثرها سقوط العديد من الضحايا.

وأصدر الفيفا بيانا رسميا ذكر فيه "بعد القرارات الأولية التي اعتمدها مجلس الفيفا واللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والتي نصت على اتخاذ تدابير إضافية، قرر فيفا و يويفا اليوم معًا أن جميع الفرق الروسية سواء كانت منتخب وطنى أو أندية، سيتم تعليقها من المشاركة في كل من بطولات الفيفا و يويفا حتى إشعار آخر".

وأضاف البيان أنه تم الاتفاق على هذه القرارات من قبل مجلس الاتحاد الدولى لكرة القدم واللجنة التنفيذية للويفا، موضحا " كرة القدم متحدة ومتضامنة بشكل كامل مع جميع المتضررين في أوكرانيا، نأمل أن يتحسن الوضع في أوكرانيا بشكل ملحوظ وسريع بحيث تصبح كرة القدم مرة أخرى قوة دافعة للوحدة والسلام بين الناس".