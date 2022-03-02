خطة البرلمان: الزيادة السكانية ناقوس خطر يهدد الدول في ظل نقص الموارد..فيديو

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قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اليوم شهد انطلاق فعاليات المنتدى البرلماني العربي الآسيوي للسكان والتنمية، والذي عقد بمقر مجلس النواب، بحضور عدد من الوزراء.

دوت الخليج

وأضاف الفقي، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، أن القضية السكانية تهم جميع الدول النامية ولاسيما العربية والدولة المصرية علي وجه الخصوص، لافتا أنه يوجد خلل بين معدل النمو السكاني والموارد .

فخري الفقي: الزيادة السكانية ناقوس خطر يهدد الدول في ظل نقص الموارد

وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: عدد سكان مصر يبلغ 103 مليون نسمة وفي عام 2030 سيزداد معدل نمو سكان مصر وسيصل لـ137 مليون، في ظل وجود نقص في الموارد سواء الغذائية والموارد المائية وكذلك الخدمات التي ستقدم للمواطنين.

وأوضح الفقي، أن المنتدى البرلماني العربي الآسيوي للسكان والتنمية، بمثابة ناقوس ينبه جميع المواطنين في الدول العربية وخاصة في مصر بخطورة الزيادة السكانية، لافتا أن مصر تعاني من تزايد مستمر في معدل السكان لذلك أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي المشروع القومي لتنمية الأسرة.

وشدد الفقي، علي خطورة النمو السكاني علي المنظمات التعليمية والصحية، موضحا أن الدولة المصرية تبذل جهود حثيثة لحل هذه المشكلة بالتعاون مع مجلس النواب وكذلك البرلمان العربي فضلا عن الحكومة.

رئيس النواب:الدولة المصرية أولت اهتماماً خاصاً بقضايا السكان بالتوازي مع الطفرات التنموية

هذا وانطلق الاجتماع السنوي البرلماني العربي الاَسيوي للسكان والتنمية، والذى يعقد في مقر مجلس النواب، بمشاركة عدد من ممثلي البرلمانات العربية والاَسيوية ، وحضور عدد من الوزراء، من بينهم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، ومايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة .

وألقي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كلمة خلال تلك الجلسة ،أكد خلالها على أن قضايا السكان والتنمية والتحديات المُرتبطة بهما تفرض على البرلمانيين ضرورة مُلحة وعاجلة في الاشتباك الايجابي معهما وصولاً لصيغ تعاونية تعالج تلك التحديات، مؤكداً على أن تداعيات جائحة كورونا خلفت أزمات مُعقدة ومُركبة للبشرية جمعاء أبرزها تقويض الفرص الحقيقية للتنمية المستدامة فضلاً عن الاضطرابات الاجتماعية واسعة النطاق المُصاحبة لها.

و أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على أن الدولة المصرية أولت اهتماماً خاصاً بقضايا السكان بالتوازي مع الطفرات التنموية التي حققتها في كافة المجالات ايماناً منها بأن الارتقاء بجودة حياة الانسان هو جوهر تحقيق التنمية المستدامة.