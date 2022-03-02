بث مباشر .. عائدة من أوكرانيا تروى تفاصيل ساعات الرعب فى الاشتباكات

جدة - نرمين السيد - حالة من الفرحة رُسمت على وجوه عشرات الأسر المصرية، مع عودة العديد من أبناءها الطلاب قادمين من أوكرانيا عقب اندلاع الحرب فيها مع نظيرتها الروسية، وما تشهده العديد من المناطق هناك من تدمير وقصف عنيف.





"دوت الخليج" التقى مع إحدى الطالبات العائدات من أبناء محافة المنيا، "مى إمام الشافعى"، الطالبة بالصف الثالث بكلية الطب جامعة كرزان بمنطقة خارشيف بأوكرانيا والتى أعربت عن بالغ سعادتها عن عودتها أمس إلى أرض الوطن على متن طائرة خاصة أرسلتها الدولة المصرية لعودة أبناءها، مقدمة الشكر للرئيس السيسى على اهتمامه البالغ بهم.

وقالت مى إن ساعات الرعب طالتهم على مدار أسبوع كامل، وكانوا يعانون فى الأيام الأخيرة من صعوبة شراء الطعام والماء، بعد الهجوم الكبير الذى شهدته الأسواق لتخزين السلع، إلى أن تم ابلاغهم من السلطات الأوكرانية بأن منطقة خارشيف ستشهد قصف عنيف اليومين المقبلين، لذلك بدأوا على الفور التحرك فى جماعات رغم استمرار القصف فوق رؤسهم وفى العديد من المناطق المحيطة بهم، مضيفة: " كنا بنموت في اليوم 1000 مرة".. ولكن لا مفر من قيامهم بالتحرك ليتمكنوا من الوصول للحدود الرومانية وهناك ستصل الطائرة المصرية، وبالفعل استقلوا قطاراً لمدة تصل إلى 18 ساعة للعبور من المنطقة الشرقة وحتى الحدود الغربية والوصول إلى الحدود البولندية او الرومانية، وبالفعل استقبلتنا السفارة المصرية فى رومانيا، وهناك استقبلونا بالملابس والمأكولات والماء، واستقلينا الطائرة المصرية وكل شىء مجانا حتى العودة إلى مصر.

واكدت الطالبة أنها عاشت أصعب 7 أيام فى حياتها وسط القصف الروسى لمدينتها والمنطقة العسكرية المجاورة لها، ولكن السفارة كانت تتابعهم خطوة بخطوة، مقدمة الشكر للرئيس السيسى ووزارتى الهجرة والخارجية على المجهود الكبير الذى بذلوه حتى يعودوا إلى أرض الوطن.

واختتمت الطالبة حديثها بمناشدة الرئيس السيسى ووزير التعليم العالى بالسماح لها ولجميع الطلاب العائدين باستكمال تعليمهم بإحدى الجامعات المصرية حتى لا يضيع مستقبلهم، خاصة أن من بينهم من اقترب على التخرج من الجامعة، وقضوا عدة سنوات طويلة هناك فى الدراسة ليحقووا حلم التخرج ومن ثم الالتحاق بسوق العمل.