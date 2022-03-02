سفير مصر ببولندا يكشف تفاصيل إجلاء الطلاب المصريين في أوكرانيا

قال السفير حاتم تاج الدين، سفير مصر ببولندا، إنه ورد إلى السفارة المصرية مئات الاتصالات الهاتفية من الطلاب المصريين العالقين في أوكرانيا، مؤكدا أهمية التواصل عبر الأرقام التي أعلنتها السفارة للتواصل مع العالقين للتنسيق وتقديم نصائح للخروج من أوكرانيا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أنه السفارة تعمل على التنسيق مع الجانب البولندي لتسهيل دخول الطلاب المصريين العالقين إليها عبر الإقامة في الفنادق وتوفير الوجبات لهم.

وأكد أن الوضع في المنافذ الحدودية يتطور باستمرار، مضيفا أن أعداد رهيبة تتوافد على المنافذ البولندية «طوابير وصلت إلى 20 كيلومتر». ونصح الطلاب العالقين باستقلال الأتوبيسات باعتبارها أسرع وسيلة مواصلات حاليا.

ولفت إلى أن 3 أتوبيسات تقل طلاب مصريين تحركت وصل منهم اثنين اليوم يقلان 81 طالب إلى وارسو، موضحا أن إجمالي من وصل إلى بولندا 500 مصريا حتى الآن، فيما تم استقبال 50 طالب منذ 3 أيام وتم تسكينهم في أحد الفنادق.

ونوه بأنه بعد التنسيق مع الجانب البولندي تم السماح باستقبال مصريين فقدوا أوراقهم، مع استثناء جميع العالقين من ضرورة تقديم «بي سي آر» والتأشيرات.

وشدد على أن الحكومة المصرية تتكفل بكافة النفقات للطلاب المصريين خلال فترة إقامتهم في بولندا.

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