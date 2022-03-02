/682796/بالقوة-الضاربة-تشكيل-فيوتشر-أمام-الزمالك-بالدوري

أعلن علي ماهر المدير الفني لنادي فيوتشر، تشكيلة فريقه لمواجهة الزمالك على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: ويسعى فيوتشر لتحقيق نتيجة إيجابية أمام استمراراً لنتايجه الجيده خلال المباريات الأخيرة، بينما يريد الزمالك تحقيق الفوز في أول مواجهاته مع أسامة نبيه كمدير فني للفريق، للحاق بالنادي الأهلي متصدر جدول الترتيب. تشكيل فيوتشر لمواجهة الزمالك حراسة المرمى: محمود حمدي خط الدفاع: جوناثان أنجويم – سعد سمير – محمود مرعي – عمر كمال عبد الواحد خط الوسط: كريم نيدفيد – ناصر ماهر – عربي بدر – مصطفى البدري – أحمد رفعت خط الهجوم: أحمد عاطف ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 19 نقطة، بينما جاء فيوتشر بالمركز السادس برصيد 15 نقطة. قائمة الزمالك لمواجهة فيوتشر اليوم محمد أبو جبل - عواد في حراسة المرمي محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش- محمد عبد الشافي - احمد فتوح - حازم امام - حمزة المثلوثي في خط الدفاع عبد الله جمعه - امام عاشور - محمد اشرف روقا - يوسف اوباما - اسلام جابر - احمد سيد زيزو - محمد اوناجم - محمود شيكابالا - اشرف بن شرقي - رزاق سيسيه - ماجد هاني في خط الوسط عمر السعيد - سيف الجزيري في خط الهجوم قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك تعيين أحمد مرتضى منصور عضو المجلس متحدثاً رسمياً للنادي. تكليف علاء مقلد عضو المجلس بمهام المدير التنفيذي للنادي لحين تعيين مدير تنفيذي. تعيين أحمد جلال ابراهيم رئيسا للجنة القانونية واللجنة الرياضية بالنادي. تعيين أحمد عادل عبد الفتاح رئيسا لجهاز كرة السلة. تعيين حمادة أنور رئيسا للجهاز الإداري لجميع الألعاب الجماعية فيما عدا قطاع كرة القدم. وأستمر غياب طارق حامد الفترة الأخير عن المشاركة مع الزمالك بسبب الإصابة التي يعاني منها بسبب كدمة قوية في الركبة، قبل أن يخرج اللاعب ويؤكد أن إصابته معقده وليست كدمة وأن تشخيصها إصابة أخرى.

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