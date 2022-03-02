/682798/برلماني-تحرك-البرلمان-سيكون-موازي لتصريحات-الرئيس-السيسي-بشأن-اشتطراطات-البناء

تحدث النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، عن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول الاشتراطات البنائية، والتي طالب فيها الرئيس السيسي تخل البرلمان من اجل العمل على حلها، موضحا انه يوجد رؤى واضحة للازمات التي نمر بها.

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وتابع النائب عمرو درويش خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج عزة مصطفى المذاع على قناة صدى البلد أن تحرك البرلمان سيكون موازي لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث العمل على انشاء دراسة موسعة وتوعية كبيرة للمواطنين، والعمل على معرفة ظروف الوضع القائم.

برلماني: تحرك البرلمان سيكون موازي لتصريحات الرئيس السيسي بشأن اشتطراطات البناء

ونوه أن اشتراطات البناء قرار حكومي، ونحن في حاجه إلى اجراء تشريعي لتوضيح اشكالية اشتطراطات البناء.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، موجها حديثه لوزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار “: مش هنعمل مكان نحط فيه جامع الا لما يكون فيه كنيسة " .

جاء ذلك خلال كلمته بإفتتاح فعاليات عدد من المشروعات القومية، موضحا ان الحكومة تهتم بالمواطنين وتخطط وحدات سكنية حتى لو لعدد 150 أو 200 فرد .

هذا وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن قطاع النقل شهد معدلات عمل غير مسبوقة وسنستمر ولن نتوقف، موضحا ان وزارة النقل أنشأت مشروعات بقيمة 1.6 تريليون جنيه، اللى اتعمل فى مصر عمل كبير وبمعدلات غير مسبوقة، إضافة إلى تنفيذ 700 كيلو طرق بالقاهرة لتخفيف الأحمال وتقليل التكدس.

المشروعات القومية بقطاع الطرق

وأوضح الرئيس السيسي أن الدولة تحرص على تعويض المواطنين، عن الإزلات التي تتم لعمل المحاور والطرق، مشيرا إلا أن الدولة أنفقت 550 مليار جنيه لحل وتسهيل حركة المرور فى القاهرة الكبرى، لافتا إلى أن تطوير الطرق والمحاور فى محافظة الجيزة لا يقل عن شرق القاهرة.

ودعا الرئيس السيسي، المواطنين لملاحظة حجم الإشغال على الطريق الدائري، مضيفا” أن هناك عدد من العمارات والابنية السكنية غير المسكنوة ..«ده مفيش شباك واحد راكب»، متابعا” لماذا يتم بناء عمارات وابنية غير مسكوةولا مستفيد منها، حطوا فلوسكم فى البنك هتوفر لطك عاذد كويس...لكن المباني مش هتجيب لكم حاجه”.