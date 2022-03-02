/682799/وزارة-التنمية-المحلية-ندعم جهود-لجنة-الشباب-بالبرلمان-لتطوير-الخدمات-الرياضية-بالصعيد

استمعت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، لخطة مسؤولي وزارة التنمية المحلية ، لدعم مراكز الشباب بالصعيد والعمل علي تطويرها وتذليل المشكلات التي تواجههم .

دوت الخليج

جاء ذلك علي خلال الزيارة الميدانية التي تقوم بها لجنة الشباب في محافظة سوهاج ، لتفقد عدد من مراكز الشباب بالمحافظة بناءا علي طلبات الاحاطة التي تقدم بها النائب محمد لبيب .

وقال المهندس محمد فرغل نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إن وزارة التنمية المحلية حريصة علي التعاون مع لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان ، لرصد الاحتياجات الاساسية لشباب الصعيد ، والعمل علي ادراجها للتنفيذ عن طريق برنامج تنمية صعيد مصر.

وأضاف فرغلى، أن وزارة التنمية المحلية داعمة لجهود لجنة الرياضة بمجلس النواب ، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوي لصالح الشباب المصري في ظل توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بهم .

فيما أكد أحمد وهبة عضو المكتب الفني لوزارة التنمية المحلية للمشروعات القومية ، أن وزارة التنمية المحلية حريصة علي رصد مشروعات البنية التحتية في المناطق الواقع بها مراكز الشباب ، وذلك من أجل تقديم الخدمات اللازمة لتيسير كافة الصعوبات التي تواجه الشباب في مختلف المحافظات .

وزارة التنمية المحلية: ندعم جهود لجنة الشباب بالبرلمان لتطوير الخدمات الرياضية بالصعيد

وفي السياق ذاته قال المهندس احمد عمر عضو الوحدة المركزية بوزارة التنمية المحليه، أن وزارة التنمية المحلية تقوم حاليا بجمع وتنسيق جميع احتياجات المواطنين عن طريق لجان المشاركة المجتمعية والتى تم تشكيلها من جميع اطياف الشعب لضمان تغطية كافة احتياجات المواطنين فى جميع قرى حياة كريمة.

وأوضح انه سيتم عمل خطة المتطلبات ومن ثم التنسيق مع الجهات المركزية لضمان الوصول الى خطة كامله تغطى كافة الاحتياجات ومنها مراكز الشباب والتى تساهم فى توفير الحياة الكريمة التى تليق بالشعب المصرى الداعم لاستقرار وأمن البلاد.

من جانبه أشاد الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، بحرص وزارة التنمية المحلية علي تذليل الصعوبات التي تواجه مراكز الشباب، لاسيما ان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أصر علي مرافقة عدد من قيادات الوزارة للجنة خلال جولتها التفقدية .

ويضم وفد لجنة الشباب، كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، والنائب حسام غالي وكيل اللجنة، والنواب درويش مرعي، أسامة عبدالعاطي، أحمد الشناوي، ولاء عبدالفتاح، هادية حسني، أية مدني، محمد لبيب، وإبراهيم عبداللطيف أمين اللجنة وتامر الجيزاوي وعماد سعيد بالامانة العامة لمجلس النواب .