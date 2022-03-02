وسط حراسة مشددة.. دوت الخليج داخل موقع تصوير مسلسل «يوتيرن» لـ ريهام حجاج

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يواصل طاقم عمل مسلسل «يوتيرن» تصوير مشاهده في منطقة جاردن سيتي اليوم الأربعاء الموافق 2 مارس، وذلك استعدادًا لعرضه في الماراثون الرمضاني المقبل 2022.

دوت الخليج يرصد كواليس تصوير مسلسل «يوتيرن».

حضر موقع دوت الخليج كواليس تصوير مسلسل يوتيرن اليوم الأربعاء في أحد شوارع جادرن سيتي، والمقرر طرحه ضمن مسلسلات رمضان 2022، لينافس بقوة على الساحة الفنية وسط الأعمال الدرامية التي يستعد نجوم الفن للتألق من خلالها، مثل «الاختيار 3» ،«المداح»، «الكبير 6»، «أحلام سعيدة» وغيرها من أعمال الماراثون الرمضاني المقبل 2022.

أبطال مسلسل يوتيرن

يشارك في بطولة مسلسل «يوتيرن» إلى جانب ريهام حجاج كل من الفنان محمود حافظ، والذي يجسد شخصية سائق سيارة نقل، وعبير صبري، وكريم قاسم، وصفاء الطوخي، ومحمد كيلاني، ومحمود حجازي، ونورهان، وأيمن القيسوني، نانسي صلاح، عبير منير، تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز، إنتاج العدل جروب.

ويعد هذا التعاون الأول بين الفنانة ريهام حجاج وشركة العدل جروب.

قصة مسلسل «يوتيرن»

وتدور أحداث مسلسل «يوتيرن»، في إطار دراما اجتماعية، ومؤخرًا صوّرت ريهام حجاج أحد المشاهد المهمة بالمسلسل والتي تتعلق بدخولها المستشفى.

توفيق عبد الحميد يعود للدراما بمسلسل يوتيرن

ويشهد مسلسل «يوتيرن» عودة الفنان القدير توفيق عبدالحميد لعالم الدراما بعد غياب نحو 12 عامًا منذ مشاركته في آخر عمل له عام 2010 وهو مسلسل «سي عمر وليلى أفندي» مع الراحلة دلال عبدالعزيز وميمي جمال وإنجي المقدم.

آخر أعمال مسلسل ريهام حجاج

جدير بالذكر، أن الفنانة ريهام حجاج شاركت في الماراثون الرمضان المنصرم بمسلسل «وكل ما نفترق»، بطولتها إلى أحمد فهمى، عمرو عبد الجليل رانيا يوسف، أيتن عامر، محمد الشرنوبى، طارق عبد العزيز، هاجر أحمد، رحاب الجمل، محمد جمعة، أحمد صيام، إنتاج طارق الجناينى، وإخراج مصطفى أبو سيف.

قصة مسلسل «وكل ما نفترق» للفنانة ريهام حجاج

يتناول العمل قصة نور، والتي تقرر عائلة زوجها حسام التخلص منها بعد اكتشاف أسرارهم، ولكن سرعان ما تعود نور للحياة وتبدأ في البحث عن ابنتها المخطوفة والانطلاق في مغامرة بين الماضي والحاضر رفقة شقيقتها زينب.