إنشاء محور أنور السادات ليكون البديل لشارع الأهرام (فيديو وصور)

جدة - نرمين السيد - تشهد محافظة الجيزة تنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية والقومية وتطوير كفاءة الطرق والمحاور المرورية والتى تضم محور انور السادات ليكون البديل لشارع الهرم أثناء تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق.





وتطوير طريق وممشى المنصورية إنشاء الطريق الوسطى القطاع الثانى بطول 30 كم بقيمة 2.9 مليار جنيه ازدواج طريق الواحات بطول 283 كم وبتكلفة2.3 مليار جنيه تطوير ورفع كفاءة طريق الواحات بطول 27 كم تطوير امتداد طريق الواحات من طريق الفيوم وحتى مدينة 6 اكتوبر الجديدة بطول 30كم إنشاء الطريق الدائرى الجنوبى حول مدينة 6 أكتوبر بطول 21 كم استكمال إنشاء الدائرى الاقليمى بطول 48 كم تطوير طريق القاهرة أسيوط الغربى بطول 45 كم بتكلفة مليار جنيه ومنه 3 قطاعات بمحافظة الجيزة نفق النهضة بتكلفة 406 مليون جنيه إنشاء محور الكفراوى بطول 6.5 كم يربط بين الحصرى وميدان فودافون بتكلفة 166 مليون جنيه إنشاء المحور المركزى يربط بين 26 يوليو والمنطقة الصناعية بطول 6 كم بتكلفة 53 مليون جنية إنشاء محور الفريق كمال عامر بطول 15 كم من الدائرى جنوبا وحتى محور الضبعة بتكلفة4 مليار جنيه إنشاء مطار سفنكس الدولى بتكلفة 508 مليون جنيه إنشاء محطات الخط الثالث لمترو الأنفاق بتكلفة 2.6 مليار جنيه إنشاء المتحف المصرى الكبير بتكلفة 1.4 مليار دولار تطوير محاور الجيزة وإنجازات المشروعات تطوير محاور الجيزة وإنجازات المشروعات تطوير محاور الجيزة وإنجازات المشروعات

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