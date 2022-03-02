مجلس وزراء الداخلية العرب يدشن موقع الأجهزة الأمنية المعنية بحقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - دشن مجلس وزراء الداخلية العرب، فى أثناء أعمال الدورة التاسعة والثلاثون، موقع الأجهزة الامنية المعنية بحقوق الإنسان، الذى تم تصميمه بمبادرة كريمة من وزارة الداخلية فى مملكة البحرين.





وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قد أكد أن الوزارة تعمل على مواجهة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، فضلا عن تصحيح المفاهيم المغلوطة للمحكوم عليهم بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأضاف وزير الداخلية- فى كلمته- على هامش مشاركته بمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد حاليا بتونس، أن الداخلية المصرية وجهت ضربات أمنية للعصابات المنظمة، وتم التصدى لمحاولات إغراق المنطقة العربية بالمخدرات.

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