جدة - نرمين السيد - التقى السفير حسام عيسى، سفير جمهورية مصر العربية فى الخرطوم، المهندس عبد الله محمود بشير، الوزير المكلف للكهرباء والطاقة السودانى، حيث استعرض السفير أوجه التعاون القائم بين مصر والسودان فى هذا القطاع الحيوى ودوره فى تحقيق التنمية الشاملة فى السودان.





وأبرز مشروع الربط الكهربائى بين البلدين كأحد المشروعات الاستراتيجية التى تسهم فى تنمية العلاقات بينهما؛ ومشيرا فى هذا الصدد إلى أوجه التعاون القائمة فى قطاعى الكهرباء والطاقة وما تتضمنه من مشروعات للتعاون الفنى وإعداد وتدريب الكوادر السودانية، مؤكدا استعداد مصر مواصلة هذا التعاون البناء. ومن جانبه، أشاد الوزير السودانى بالتعاون المثمر بين الدولتين فى قطاع الكهرباء والطاقة، والأولوية المتقدمة التى يوليها الجانب السودانى لمشروع الربط الكهربائى بين البلدين بوجه خاص، مشددا على أهمية ذلك المشروع لدعم التنمية فى بلاده وكأحد ركائز العلاقات الثنائية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفير المصرى فى الخرطوم يلتقى الوزير المُكلف للكهرباء والطاقة السودانى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.