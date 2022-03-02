"صحة دمياط" تُعلن عن خطة القوافل العلاجية المجانية ضمن مبادرة حياة كريمة

أعلنت مديرية الصحة بدمياط، عن استئناف عمل القوافل الطبية العلاجية لشهر مارس الجاري والتى تستهدف ٨ قرى بمراكز دمياط وكفر سعد والزرقا وفارسكور، وذلك تيسيراََ على المواطنين بالأماكن البعيدة وتخفيف الضغط عن المستشفيات.

وتستهدف الخطة تنفيذ قافلة طبية بقرية أم الرزق بمركز كفر سعد بداية من اليوم وحتى غداً الخميس وإنطلاق قافلة بكفر الشناوي بمركز فارسكور يومي الجمعة والسبت المقبلين، وأخرى بقرية المرابعين بمركز كفر سعد يومي الأربعاء والخميس في “9، 10” مارس.

وخلال النصف الثاني من الشهر، يجرى عقد قافلة بقرية بقرية التوفيقية بمركز كفر سعد يومي “16 و17 مارس” وبفارسكور أيضاً تنطلق قافلة بالنوادرية يومى “19 و18 مارس”، بالإضافة إلى قافلة أخرى بقرية شرمساح بالزرقا يومي “23، و24 مارس”، وأخرى بالرحامنة مركز فارسكور يومى الجمعة والسبت “25 و26 مارس” ، على أن تُختتم فعاليات القوافل لهذا الشهر بمنطقة البنك بكفر سعد يومي الأربعاء والخميس “30 و31 مارس”.

مبادرة حياة كريمة

والجدير بالذكر أن تلك القوافل تتم بالتعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ،وتتضمن خدمات علاجية مجانية للمواطنين في جميع التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وتخصيص وحدة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا وذلك كله في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية، تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة.

محاظ دمياط تتابع تطوير مواقف السيارات

ترأست الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة المواقف الذى حضره اللواء محمد رأفت سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد ورأفت نور مدير عام الشئون المالية والإدارية و مدير إدارة المرور، ومديرى عدد من الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة وإدارة المواقف وعضو نقابة السائقين.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من المحاور المُتعلقة باللوائح والقوانين المُنظمة لمنظومة مواقف سيارات الأجرة، كما ناقشت المحافظ، آليات ضبط العمل داخل المواقف، والتزام السائقين بخطوط السير المقررة. وأكدت على تطبيق توصيات اللجنة بزيادة الغرامات على سيارات الأجرة المخالفة لخطوط السير المقررة من 400 جنيه إلى 1500 جنيها، وتفعيل عقوبة إلغاء خط سير السيارة فى حال تكرار تلك المخالفة. وبحثت الدكتورة منال عوض، مقترح دمج خطى سير "الشعراء / باب الحرس" و "باب الحرس/ الحربى" ليكون خط سير واحد يخدم قطاع طريق الدكتور على مصطفى مشرفة "الترعة الشرقاوية"، يبدأ من عزب النهضة حتى موقف الحطاب الجديد، واستحداث خط يخدم المنطقة من عزب النهضة حتى الشارع الحربى، وذلك للتيسير على المواطنين نظرًا لوجود منشآت حيوية وصحية بمنطقتى باب الحرس و الحربى.