/682810/أبراموفيتش-يطالب-بوداع-جمهور-تشيلسي-قبل-البيع-ومساندة-ضحايا-أوكرانيا

كشف الروسي رامون أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي الإنجليزي، عن موقفه النهائي من بيع النادي، بعد زيادة التوترات في الفترة الأخيرة عليه في بريطانيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتزداد التهنات كل ساعة على رفقا روسيا، بعد دخول عدوان بلادهم الأراضي الأوكرانية، في فجر الخميس الماضي، والتي اسفرت على العديد من الجرحى والوفيات.

بيان رامون أبراموفيتش

وأصدر أبراموفيتش بيانًا رسميًا جاء به: "أود أن أتطرق إلى التكهنات في وسائل الإعلام خلال الأيام القليلة الماضية فيما يتعلق بملكية نادي تشيلسي، كما ذكرت من قبل، لطالما اتخذت قرارات مع مصلحة النادي".

وأضاف: "في الوضع الحالي، اتخذت قرارًا ببيع النادي، حيث أعتقد أن هذا في مصلحة النادي والمشجعين والموظفين وكذلك رعاة النادي وشركائه".

وواصل: "لن يتم التعجيل ببيع النادي ولكن سنتبع الإجراءات القانونية الواجبة، لن أطلب سداد أي قروض، لم يكن هذا أبدًا متعلقًا بالعمل أو المال بالنسبة لي، ولكن عن الشغف الخالص باللعبة والنادي".

عائدات البيع من نادي تشيلسي

وتابع: "علاوة على ذلك، فقد أصدرت تعليماتي إلى فريقي بإنشاء مؤسسة خيرية يتم فيها التبرع بجميع العائدات الصافية من البيع، سيكون الأساس لصالح جميع ضحايا الحرب في أوكرانيا، ويشمل ذلك توفير الأموال الضرورية لتلبية الاحتياجات العاجلة والفورية للضحايا، فضلاً عن دعم أعمال التعافي طويلة الأجل".

وأردف: "أرجو معرفة أن هذا كان قرارًا صعبًا للغاية، ويؤلمني الانفصال عن النادي بهذه الطريقة، ومع ذلك أعتقد أن هذا في مصلحة النادي".

واختتم: "آمل أن أتمكن من زيارة ستامفورد بريدج للمرة الأخيرة لأودعكم جميعًا شخصيًا، لقد كان امتياز العمر أن أكون جزءًا من نادي تشيلسي وأنا فخور بجميع إنجازاتنا المشتركة، سيظل نادي تشيلسي لكرة القدم وأنصاره دائمًا في قلبي، شكرًا لكم".