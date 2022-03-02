/682812/بسبب-منشورات-مثيرة-للجدل-القصة-كاملة-حول-اختراق-حسابات-هاني-شاكر-الرسمية

أعلن نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، اختراق جميع حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي، وتداول رواد التواصل الإجتماعي ما تم نشره في حساباته والذي لم يكن هو الناشر الحقيقي لها، والتي كانت محاولة لتشويه صورته.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل إختراق حسابات نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر على مواقع التواصل الإجتماعي وذلك خلال السطور القادمة.

اختراق حسابات هاني شاكر

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي منشورات مثيرة للجدل لنقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، تم نشرها على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، وبعد هذا الجدل، خرج هاني شاكر عن صمته لكي يعلن عن إختراق حساباته الرسمية عبر مواقع التواصل الإجتماعي المتنوعة، وقال: للأسف الشديد قد تم اختراق حسابي علي الفيس بوك و الانستجرام وتم وضع بوستات مغرضة مقصودة لتشويه صورتي أمام الرأي العام و الحمدلله تم تدارك الموقف و استعادة الحسابات مرة اخري و سيتم محاسبة من تجرأ وقام بهذا الفعل.

بيان النقيب هاني شاكر للرئيس عبد الفتاح السيسي

وعلى الصعيد الآخر، قد أصدر نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر بيان عاجل من النقابة وكان محتوى هذا البيان كالآتي: بشخصي وبصفتي نقيب المهن الموسيقية وبأسم أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية للموسيقين نشكر فخامة السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي الراعي والداعم لجموع فناني مصر وأمره الكريم برعاية الفنان الكبير سمير صبري الذي يؤكد اهتمام سيادته بقوة مصر الناعمة ودورها في ترسيم وترسيخ دور الفن في بناءمجتمع وطني رائد في العبور إلي المستقبل.نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر.

معلومات عن نقيب الموسيقيين هاني شاكر

ولد النقيب هاني شاكر يوم 21 ديسمبر عام 1952 ويرجع هاني شاكر لجيل الوسط الذي ظهر وسط عمالقة الغناء في مصر مثل: عبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب وفريد الأطرش، ولُقب بأمير الغناء العربي، درس هاني شاكر الموسيقى في المعهد العالي للموسيقى حتى الإعدادية واشترك خلال هذه الفترة في برامج الأطفال التي كان ينظمها التلفزيون المصري، وتزوج من نهلة توفيق في 1982 وأنجب منها ابنته «دينا» التي توفيت عام 2011 بعد صراع مع مرض السرطان وابنه «شريف».