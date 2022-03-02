/682814/محافظ-الدقهلية-ورئيس-البنك-الزراعي-يدشنان-برنامج-إحلال-وتجديد-سيارات-الأجرة

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري اليوم الأربعاء من مدينة السنبلاوين بتدشين برنامج إحلال وتجديد سيارات ووسائل نقل الركاب القديمة علي مستوي المحافظه واستبدالها بسيارات ميكروباص ، بالإضافة إلي استبدال مركبة التوكتوك بسيارة فان 7 راكب.

حيث تفقد " المحافظ " و " رئيس البنك الزراعي " معرض السيارات الجديدة ضمن برنامج الاحلال والتجديد والذي يضم أكثر من 8 شركات ليكون متاح لأصحاب السيارات حق اختيار نوع السياره التي يحتاج إليها . مشيراً إلى أن " مختار " الي أن البنك الزراعي المصري سيقوم بتمويل شراء سيارات ميكروباص جديدة لكل من يمتلك سيارة أجره قديمة بتسهيلات كبيره وبأقل مقدم وبسعر عائد تنافسي وبدون إثبات دخل .

كما أشار " المحافظ " الي أن الهدف من هذه المبادرة هو توفير حياة كريمة للمواطنين وأصحاب السيارات عن طريق توفير وسائل مواصلات آدمية للمواطنين ورفع المعاناة عنهم وخاصة تلك السيارات القديمة التي تتنقل داخل القري بعضها البعض وبين القري والمدينة وزيادة معدل الدخل لأصحاب تلك السيارات

مبادرة احلال السيارات

وأكد محافظ الدقهلية علي أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية حريصة علي تحقيق النجاح لهذه المبادرة بالتعاون مع البنك الزراعي المصري وتقديم كل الدعم والمساندة والرعاية لمجموعات العمل بالقطاعات المختلفة مع شركاء التنمية ، لتخفيف العبئ عن كاهل المواطنين.

ومن جانبه أشار " رئيس البنك الزراعي" إلي أن التمويل سيصل الي 385 ألف جنيه كحد أقصى بمقدم 15% والباقي علي أقساط شهرية لمدة 6 سنوات بفائدة متناقصه بهدف تقديم كافة أوجه الدعم إلي أصحاب السيارات القديمة وتشجيعهم علي استبدال السيارات القديمة وتوفير الوقت والمصروفات الزائدة للسيارت القديمة .

وأكد " علاء فاروق " ان محافظة الدقهلية من أكبر المحافظات في النمو الاقتصادي والزراعي والبناء والتنمية في كافة المشروعات التنموية وان البنك الزراعي المصري يقدم كافة أوجه الدعم للمحافظة من أجل إقامة مشروعات خدمية للمواطنين . وثمن " مختار " دور البنك الزراعي من خلال توقيع عدد من البروتوكولات التي تهدف إلي تقديم خدمات مختلفة ودعم لكافة الفئات من المزارعين والشباب وأصحاب المهن والحرف المختلفة لزيادة معدل الدخل لهم وتوفير فرص عمل وزيادة معدل الإنتاج الذي يسهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد المصري .