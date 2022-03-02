/682818/جنايات-المنصورة-تقضي-بإحالة-أوراق-قاتل-زوج-شقيقته-حرقا-بالمنصورة-للمفتي

قررت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الرابعة، اليوم، إحالة أوراق سائق بالمعاش متهم بقتل زوج شقيقته حرقًا إلى فضيلة مفتي الجمهورية وحددت جلسة الأول دور الانعقاد في مارس الجاري للنطق بالحكم. صدر القرار برئاسة المستشار بهاء الدين خيرت المري، رئيس المحكمة، ‏وعضوية كلا من ‏المستشار سعيد السمادوني ، والمستشار محمد الشرنوبي، والمستشار هشام غيث‎.

وكانت الجلسة السابقة قد شهدت طلب دفاع المتهم بتعديل القيد والوصف من قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى موت، ومناقشة الطبيب الشرعي حول أسباب حدوث الوفاة وهو ما وافقت عليه هيئة المحكمة . واستمعت هيئة المحكمة إلى شاهدة زوجة المجني عليه وهي شقيقة المتهم، وكان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية ، قد أحال سائق بالمعاش إلى محكمة الجنايات المختصة ، لبدء جلسة محكمة المتهم بقتل زوج شقيقته عمدا مع سبق الإصرار و ضربة بأداة حديدية، وإشعال النيران به، وذلك بعد خلاف شب بينهما بسبب قيام المتهم بقطع المياه والكهرباء عن المنزل لخلاف على الإرث.

قتل زوج شقيقته بسبب الورث

ووجه المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية بعد الإطلاع على الأوراق وما تم فيها ‏من تحقيقات بإتهامات إلى ع .إ.إ.ج 65 سنة ، سائق بالمعاش ومقيم بشارع سيدي يسن بمدينة المنصورة بأنه فى 3/9/2021 بدائرة قسم شرطة أول المنصورة فى محافظة الدقهلية، قتل المجني عليه" رضا ع خ عمدا مع سبق الإصرار

واتهمت النيابة العامة المتهم بوضع النار عمدا فى المسكن المملوك لورثة زوجته بأن قام بإيصال مصدر حراري ذي لهب مكشوف وسكب مادة معجلة على الاشتعال اشتعلت به النيران وامتدت محتوياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وجاء فى التحقيقات التي أجراها المستشار مصطفي عبدالغني، وكيل النيابة الكلية، بأنه على إثر قيام المتهم بقطع المياة والكهرباء عن مسكن المجني علية فقصد إليه طارقا بابه ليتوسل إليه لإعادتهما فعنفه المتهم بالحديث متجرا عليه بالقول وسدد أداة حديدية "قطعة حديد" برأسة فطرحه أرضا ودلف إلى مسكنة محضرا جالون يحوي مادة معجلة بالإشتعال وسكب عليه محتواه موصلا إياها بمصدر لهب وأضرم النيران فى جسده بقصد إزهاق روحه. وتوصلت التحريات التي أجراها العميد علي خضر، وكيل إدارة البحث الجنائي، والنقيب إسلام سلطان، معاون مباحث قسم شرطة أول المنصورة، بأن تحرياتهم السرية توصلت صحة ارتكاب المتهم للواقعة نتيجة خلافات سابقة بينهم على الإرث.

الطب الشرعى يحسم الموقف

وأثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي وجود آثار حروق نارية حيوية من الدرجات الثلاثة الأول فى بداية طور الالتئام ومعظمها ناضجة لإفرازات صديدية مصفرة اللون وهي منتشر بمعظم أجزاء الجثة نتيجة حرارة شديدة كلهب النار ووجود جرح بطول 2سم بفروة الرأس مع وفاة المجني عليه نتيجة إصابات نارية وما نتج عنها من صدمة عصبية وتسممية شديدة أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسي.