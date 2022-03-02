تشكيل ليفربول أمام نوريتش سيتي بكأس الاتحاد.. محمد صلاح وفان دايك خارج الحسابات

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أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن تشكيل فريقه لمواجهة نوريتش سيتي، في لقاء يجمع بين الفريقين في الدور الـ 16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يغيب الدولي المصري محمد صلاح عن التشكيل الأساسي والبدلاء لليفربول، امام نوريتش سيتي، يما يتواجد السنغالي ساديو مانى على دكة البدلاء.

تشكيل ليفربول أمام نزريتش سيتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جيمس ميلنر – إبراهيما كوناتى – جوميز – تيسكاس تسميكاس.

خط الوسط: جوردان هيندرسون – تشامبرلين – جونز.

خط الدفاع: مينامينو – ديفوك أورويجي – ديجو جوتا.

على دكة البدلاء:

أدريان – كيليهير – ساديو مانى – لويس دياز – روبيرتسون – ماتيب – إيليوت – مورتون – برادلي .

بيان رئيس نادي تشيلسي

وأصدر أبراموفيتش بيانًا رسميًا جاء به: "أود أن أتطرق إلى التكهنات في وسائل الإعلام خلال الأيام القليلة الماضية فيما يتعلق بملكية نادي تشيلسي، كما ذكرت من قبل، لطالما اتخذت قرارات مع مصلحة النادي".

وأضاف: "في الوضع الحالي، اتخذت قرارًا ببيع النادي، حيث أعتقد أن هذا في مصلحة النادي والمشجعين والموظفين وكذلك رعاة النادي وشركائه".

موعد بيع نادي تشيلسي

وواصل: "لن يتم التعجيل ببيع النادي ولكن سنتبع الإجراءات القانونية الواجبة، لن أطلب سداد أي قروض، لم يكن هذا أبدًا متعلقًا بالعمل أو المال بالنسبة لي، ولكن عن الشغف الخالص باللعبة والنادي".

وتابع: "علاوة على ذلك، فقد أصدرت تعليماتي إلى فريقي بإنشاء مؤسسة خيرية يتم فيها التبرع بجميع العائدات الصافية من البيع، سيكون الأساس لصالح جميع ضحايا الحرب في أوكرانيا، ويشمل ذلك توفير الأموال الضرورية لتلبية الاحتياجات العاجلة والفورية للضحايا، فضلاً عن دعم أعمال التعافي طويلة الأجل".

وأردف: "أرجو معرفة أن هذا كان قرارًا صعبًا للغاية، ويؤلمني الانفصال عن النادي بهذه الطريقة، ومع ذلك أعتقد أن هذا في مصلحة النادي".

واختتم: "آمل أن أتمكن من زيارة ستامفورد بريدج للمرة الأخيرة لأودعكم جميعًا شخصيًا، لقد كان امتياز العمر أن أكون جزءًا من نادي تشيلسي وأنا فخور بجميع إنجازاتنا المشتركة، سيظل نادي تشيلسي لكرة القدم وأنصاره دائمًا في قلبي، شكرًا لكم".