/682822/في-ختام-زيارتها- لسوهاج-رياضة-النواب-تعقد-لقاء-مفتوح-مع-شباب-المحافظة-ورئيس-اللجنة-نتعهد-بحل-جميع-المشكلات

اختتمت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، زيارتها لمحافظة سوهاج ، بعقد لقاء حوار مفتوح مع شباب المحافظة للاستماع لهم والتعرف علي مشاكلهم للعمل علي حلها .

دوت الخليج

وطالب شباب سوهاج ، لجنة الشباب والرياضة ، بدعم مراكز الشباب في سوهاج ، خاصة انه هناك العديد من المشاكل التي يواجهها الشباب بسبب نقص الدعم المقدم للهيئات الشبابية بالمحافظة مؤكدين أن المحافظة تحتاج الي تضاعف الجهود من وزارة الرياضة للتغلب علي المشكلات التي تواجههم .

كما شدد الشباب علي ضرورة منح برلمان الشباب بسوهاج ، فرصة حقيقية للتواصل مع باقي برلمانات شباب مصر ، فضلا عن تخصيص وزارة الشباب بدل انتقالات لمعسكرات الشباب.

في ختام زيارتها لسوهاج.. رياضة النواب تعقد لقاء مفتوح مع شباب المحافظة.. ورئيس اللجنة: نتعهد بحل جميع المشكلات

وأكد احد الشباب المشاركين ، أن محافظة سوهاج لا يوجد بها أي مقومات لاستضافة الاحداث الرياضية الكبري ، مطالبا بانشاء مدينة رياضية في المحافظة تضم مختلف المنشآت الرياضية .

وفي بداية كلمته قال الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب ، إن الشباب يعيش عصره الذهبي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، خاصة ان القيادة السياسية غيرت رؤية التعامل مع الشباب ، لتطبق قاعدة التمكين بعد ما كنت الدولة تتحدث في السابق عن التأهيل .

واشار الي أنه للمرة الأولي فى مصر نجد نواب محافظين ونواب وزراء من الشباب لم يتعدي اعمارهم ال٣٥ عاما ، وهو ما يعكس التمكين الحقيقي الشباب .

وعقب رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب ، علي مطالب شباب سوهاج بأن اللجنة استطاعت خلال الزيارة الميدانية لمحافظة سوهاج و التي استغرقت يومين ، حصر جميع المشكلات التي تواجهها المحافظة ، قائلا :" نوعدكم بمتابعة نتائج تلك الزيارة مع وزارة الشباب وسيكون هناك مردود قوي لجميع المطالب التي طرحها شباب سوهاج ".

من جانبه قال النائب محمد لبيب ان المبادرة الرئاسية حياة كريمة حولت الحلم الي واقع ، واحدثت نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لأهالي الصعيد .

من جانبه قال الدكتور اشرف البجرمي ، وكيل وزارة الشباب والرياضة ، إن الوزارة ستسعي لحل جميع المشكلات التي طرحها الشباب ، لافتا الي أن هناك أكثر من 46 مشروع متعلق بمراكز الشباب سيتم تنفيذه ضمن مشروعات حياة كريمة بمحافظة سوهاج .

وأشار الي أن وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي ، وافق علي انشاء صالة مغطاة بنادي سوهاج لخدمة شباب المحافظة ، كما سيتم دراسة انشاء حمام اوليمبي بنادي الرحلات والذي يصل مساحته الي ما يقرب من 19فدان .

ويضم وفد لجنة الشباب، كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، والنائب حسام غالي وكيل اللجنة، والنواب درويش مرعي، أسامة عبدالعاطي، أحمد الشناوي، ولاء عبدالفتاح، هادية حسني، أية مدني، محمد لبيب، وإبراهيم عبداللطيف أمين اللجنة وتامر الجيزاوي وعماد سعيد بالامانة العامة لمجلس النواب .