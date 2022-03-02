بعد نجاح عليكي عيون.. أحمد سعد يطرح أغنية «بنادي عليك»

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طرح الفنان المصري أحمد سعد أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «بنادى عليك»، اليوم الأربعاء، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وعلى جميع المتاجر الإلكترونية.

دوت الخليج يرصد طرح أغنية «بنادي عليك» للفنان أحمد سعد.

أغنية «بنادي عليك»

أغنية «بنادى عليك»، من كلمات وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى فهد، وهى تعد الأغنية الثانية من ألبومه الجديد بعنوان «وسع وسع».

وكان أحمد سعد روج لأغنيته الجديدة من خلال حسابه الرسمي على «إنستجرام» قائلًا: "بفضل حبكم، شكرا جمهوري الحبيب.. بعد نجاح عليكي عيون انتظروا بنادي عليك تاني أغنية من ألبوم وسع وسع الأربعاء الساعة 8 على يوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية".. وتقول كلمات أغنية "بنادي عليك".

كلمات أغنية «بنادي عليك»

وتقول كلمات الأغنية:

بنادي عليك حبيبي حس بهوايا دى نارى قايده جوايا و سيبلي جراح ياريت نرتاح و اشوف الدنيا بعيونك لأن هدوئى بيخونك و أنا بنهار بنادي عليك حبيبي قول و ريحني بعادك عني ده جارحني ياريت يا حبيببي تصارحني هنعمل ايه هنبعد ولا هنقرب تعالي نحس و نجرب بعادنا حبيبي هيخرب ما بينا حاجات بنادى عليك تعبت كتير عشان ابينلك اني شاريك و عايش عمرى افكر فيك و مش فاهمك ياريت تفهم بأن البعد هيخليك فرقنا يعدى عادي عليك ولا يهمك