/682825/محافظ-كفرالشيخ-يناقش-خطة-استغلال-أراضى-الأوقاف-فى-مشروعات-النفع-العام

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والمهندس سيد محروس، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، اليوم الاربعاء، سبل استغلال اراضى الدولة والتعاون المشترك بين المحافظة وهيئة الأوقاف، والاستغلال الأمثل لأراضي أملاك الدولة ولاية الأوقاف في إقامة مشروعات النفع العام والمشروعات الاستثمارية بما يخدم المصلحة العامة، جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضى، السكرتير المساعد للمحافظة، والمستشار مبروك حجاج، المستشار القانونى للمحافظة، وعادل البزاوي، مدير ادارة الشئون القانونية بالمحافظة.

وقال المحافظ إنه سيتم حصر جميع أراضى أملاك الدولة ولاية الأوقاف وتوقيع إحداثياتها من خلال وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، لاستغلالها في مشروعات النفع العام من خلال البروتوكول المبرم بين محافظة كفرالشيخ وهيئة الأوقاف، مضيفاً انه ستتم متابعة أعمال اللجنة العليا لحل جميع المشاكل العالقة بين هيئة الأوقاف والمحافظة، حيث تختص اللجنة بدراسة الأملاك والأراضي المتنازع عليها، والمنعقدة طبقاً للاحتياج.

وأكد المحافظ أهمية التطوير بكافة القطاعات بالمحافظة وتوفير جميع الخدمات الاجتماعية ووضع الاستثمارات الحقيقية التي تعود بالنفع على المصلحة العامة للمواطنين وتنمية اقتصاد المحافظة، بما يعمل على تقليل البطالة.، موضحاً أنه تمت مناقشة موقف عدد من قطع الأراضي، مكلفاً بالمتابعة مع الهيئة والتخطيط العمراني للحد من ظاهرة العشوائيات وتنمية موارد المحافظة والاستغلال الأمثل لأراضي الدولة، بما يخدم الصالح العام طبقاً للقانون.

محافظ كفر الشيخ يتابع حملات استرداد الدولة

وجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، رؤساء مراكز ومدن المحافظة، اليوم الاربعاء، بالتصدي للتعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية، من خلال المرور الميدانى ومواجهة أى حالة تعد عليها ومنعها في المهد وإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها.

وأوضح محافظ كفر الشيخ أن حملات رفع التعيات على الأراضى الزراعية تأتى في إطار تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 533 لسنة 2022 بتشكل لجان لمنع التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية، مشدداً على المتابعة اليومية لتقارير منظومة رصد المتغيرات المكانية بالتنسيق مع هيئة المساحة العسكرية والتي ترصد بالأقمار الصناعية أي تغير يحدث على الأراضى الزراعية.

وأكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، على ضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفة تعدى يتم رصدها بالتنسيق مع الجهات المعنية وقوات إنفاذ القانون ومحاسبة المقصرين، مضيفاً أن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية سيكون محور رئيسى في تقييم أداء القيادات التنفيذية بالمراكز لذا لابد من بذل أقصى الجهود للقضاء ومنع تلك الظاهرة نهائياً والتعامل مع التعديات بكل حسم وعدم التهاون في حقوق الأجيال القادمة.