/682827/مندوب-مصر-بالأمم-المتحدة مصر-تتعامل-مع-الأزمة-الروسية-الأوكرانية بما-يضمن-نزع-فتيل-الأزمة

قال مندوب مصر بالأمم المتحدة، خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة حول أوكرانيا، إن مصر تؤيد البحث عن حل سياسي سريع لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية عبر الحوار بالطرق السلمية والدبولماسية النشطة حيث ان الهدف الاساسي للمجتمع الدولي هو التعامل مع الأزمة الراهنة.

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وأضاف مندوب مصر بالأمم المتحدة، أن مصر تؤكد عى انه لا ينبغي أن يتم غض الطرف عن بحث جذور ومسببات وأطراف الأزمة بما يتضمن نزع فتيل الأزمة والتعامل معها لتحقيق الأمن والاستقرار.

مندوب مصر بالأمم المتحدة: مصر تتعامل مع الأزمة الروسية الأوكرانية بما يضمن نزع فتيل الأزمة

وأوضح أن مصر تتعامل مع الأزمة الروسية الأوكرانية، بما يضمن نزع فتيل الأزمة، مؤكدا أن مصر ترفض منهج توظيف العقوبات الاقتصادية خارج إطار النظام الدولي متعدد الأطراف من منطلق التجارب السابقة التي لها أثار إنسانية سلبية بالغة وما افضت اليه من معاناة المدنييين العقود الماضية

مصر تجدد التحذير من مغبة الآثار الاقتصادية والاجتماعية

وأشار إلى أنه من الواجب أن تتحلى كل الأطراف بالمسئولية الواجبة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية لكل شخص من المقيمين عبر الحدود حيث وردت بعض التقارير عن معاملات تمييزية، لافتا إلى أن مصر تجدد التحذير من مغبة الآثار الاقتصادية والاجتماعية الراهنة على الاقتصاد العالمي، نتيجة الجائحة والأزمات المتلاحقة، مشددا على أنه لابد من مواجهة التحديات والأزمات المتلاحقة.