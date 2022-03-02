/682831/أحمد-موسى-ترعة-المريوطية-خير-مثال-للمشاكل-التى-كانت-تعانى-منها-الدولة-المصرية-لسنوات-طويلة

قال الإعلامي احمد موسى ان ترعة المريوطية هى خير مثال ودليل على ما كانت تعانى منه الدولة المصرية لسنوات وفترات طويلة من مشاكل هائلة ولا احد كان لديه القدرة على المواجهة لمشاكلنا .

دوت الخليج

جهود الدولة المصرية فى تنفيذ المشروعات القومية:

وأكد الاعلامى احمد موسى، عبر برنامجه على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد ، على ان المشروعات القومية التى يتم تنفيذها وإطلاقها حاليًا لم تحدث فى تاريخ الدولة المصرية، مشيدا بجهود الدولة المصرية واهتمامها بكل ما يتعلق ويخص المواطن المصرى

واشاد بجهود الدولة المصرية ووزارة الإسكان ووزارة الشباب والرياضة والهيئة الهندسية والدفاع فى تنفيذ مشروعات قومية هائلة و تطوير عمراني و تنفيذ كبارى هائلة لتسهيل وتيسير حياة المواطن المصرى والارتقاء بمستواه المعيشى

حديث الرئيس السيسى اليوم الأربعاء :

واستشهد احمد موسى بحديث الرئيس السيسى اليوم فى فعاليات افتتاح مشروعات قومية عندما قال ان معظم مشروعات الطرق التى تم تنفيذها كانت ارض تابعة للقوات المسلحة.

وأضاف ان الرئيس السيسى اكد اثناء كلمته اليوم الأربعاء على انه لم يتم تعريض القوات المسلحة عن الأراضى التى تم سحبها لتنفيذ المشروعات، ولكنه اكد على ان الدولة تقوم بتقديم التعويض الفورى لكل مواطن يتم سحب بيت او ارض منه لتنفيذ مشروعات.