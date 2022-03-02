/682841/أحمد-عبية-يفتتح أول-دوره-علمية-من-نوعها-بنقابة-العلميين-في-تقنيات-الحقن-المجهري

صرح د احمد عبيه نقيب العلميين بالدقهليه انه افتتح اليوم اول دوره علميه من نوعها بالنقابه في تقنيات الحقن المجهري و بمشاركه العالم الكبير ا.د عبدالفتاح البلتاجي استاذ علم الاجنه بكليه العلوم وتحت اشراف د محمد مشالي الاستاذ المساعد بكلية العلوم و حضر في الدوره حوالي ١٠٠ من طلاب وخريجي كليه العلوم.

دوت الخليج

أحمد عبية يفتتح اول دوره علميه من نوعها بنقابة العلميين في تقنيات الحقن المجهري

جدير بالذكر أن د. أحمد سمير عبيه، رئيس فرع نقابة العلميين بمحافظة الدقهلية، قد حل ضيفًا في وقت سابق على موقع دوت الخليج فى ضوء اللقاءات التى يعقدها الموقع مع رموز العمل النقابى فى مصر، حيث مناقشات موسعة حول جهود النقابة بشأن ملف قانون المجلس الصحى المصرى، وإشكالية عدم النص صراحة على نقابة العلميين بالقانون الجديد والذى تم التوافق عليه بشكل نهائى بمجلس النواب خلال الأيام الأخيرة.

اللقاء الذى أداره الزميل محمود فايد، مدير تحرير موقع دوت الخليج، تطرق إلى رؤى النقابة بشأن قانون المجلس الصحى المصرى، وثقة الأعضاء فى القيادة السياسية والدولة المصرية بأن يتم تلبية طلبات أعضاء النقابة وترجمة ضمهم وفق قرارات منتظرة من رئيس مجلس الوزراء بحسب القانون الذى أتاح له ضم أى من الكليات الصحية أو أقسامها للقانون الجديد.

د. أحمد سمير عبيه، رئيس فرع نقابة العلميين بمحافظة الدقهلية، أكد بأن الجهود التى تتم المنظومة الصحية مقدرة ومحل تقدير من الجميع، وأعضاء نقابة العلميين يتجاوزن الـ350 ألف عضو، وهم رابع فئة من الجهات الصحية يقومون بدورهم فى المنظومة الصحية، ومن ثم ضمهم لقانون التأمين الصحى المصرى والاستفادة من مميزاته على مستوى التأهيل والتدريب.