/682844/استاذ-التخطيط-العمراني-لولا-بناء-مدن-جديدة-لكانت-مصر-انهارت-بسبب-الزيادة-السكانية-والكثافات-المرورية

قال الدكتور سيف الدين زايد استاذ التخطيط العمراني، ان لولا بناء مدن جديدة لكانت مصر انهارت بسبب الزيادة السكانية والكثافات المرورية العالية ، لان فى العصور السابقة لم يكن هناك اهتمام بالمواصلات العامة والغالبية لجات للسيارات الخاصة وقتها .

دوت الخليج

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على شاشة “صدى البلد"، ان الكثافة السكانية ادت الى العشوائية وارتفاع معدل الجرائم ، مضيفا ان مصر تشهد زيادة فى حجم السكان ف 2.5 مليون نسمة سنويا ، وهذا العدد يعادل سكان دولتين فى منطقة الخليج .

استاذ التخطيط العمراني: الهدف بعد 2014 هو الارتقاء بحياة المواطن المصرى

واكد زايد ، ان الهدف بعد 2014 هو الارتقاء بحياة المواطن المصرى، عبر المشروعات القومية التى تتم على كافة المستويات ، مثل مشروع حياة كريمة.

واضاف ان استراتيجية القيادة السياسية ، هي بناء المدن الجديدة على اسس صحيحة ومخططة ، والقضاء على ظاهرة العشوائيات فى مصر كما شاهدنا فى مثلث ماسبيرو وغيرها من المناطق العشوائية ، وتوسيع الطرق وخلق محاور جديدة بالاضافة الى مشروعات الإسكان التى تناسب كافة فئات المجتمع المصرى.