/682838/أسامة-نبيه-رغم-الأخطاء-فوزنا-في-الوقت-القاتل

تحدث أسامة نبيه المدير الفني لنادي الزمالك، عقب فوز الفريق على فيوتشر في الوقت القاتل، ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال أسامة نبيه خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:"المكسب مهم جداً في ظروف صعبة، الفوز بيرجعنا لحالتنا، بعد أكثر من مباراة بدون فوز".

وأضاف: "اللاعيبة النهاردة مقصرتش كانو رجالة، اشتغلوا لحد الدقيقة 90، لحد ما تغلبنا على الأخطاء".

تصريحات أسامة نبيه

وزاد: "كان عندنا أخطاء فنية في الشوط الأول والتاني، لكن رجعنا وصححنا وفوزنا في الوقت القاتل".

وأردف: "أتكلمت مع اللاعيبة وقولتلهم أحنا بنبدأ الدوري النهاردة، وهو دا نادي الزمالك والروح اللي بنلعب بيها جابتلنا الانتصار".

وأشار: "الشوط الأول كان فيه روح لكن كان عندنا أخطاء، أستقبلنا هدفين في أول 10 دقائق، ولاعبي الزمالك كبار وقدروا يرجعوا تاني".

ريمونتادا من الزمالك أمام فيوتشر في الوقت القاتل «فيديو»

تقدم فيوتشر على الزمالك مبكراً في الدقيقة الثالثة، عن طريق أحمد عاطف، وسجل اللاعب الهدف مبكراً، بعد إنفراده بمرمى أبو جبل ليضعها على يمين الحارس.

ولجأ حكم المباراة لتقنية الفديو للتأكد من صحة الهدف من عدمه، الني أظهرت تغطية محمود علاء للتسلل.

ثم عزز فيوتشر بالهدف الثاني عن طريق أحمد رفعت في الدقيقة 12 من تسديدة قوية سكنت شباك أبو جبل على يمينه.

🎥 الهدف الثاني ضد الزمالك في مرمى ابو جبل :



pic.twitter.com/qAYvORoulj — بيان النصر (@ByanNassr) March 2, 2022

وأحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للزمالك في الدقيقة 16 لصالح سيف الدين الجزيري، ليسددها أحمد سيد زيزو، ويسكنها الشباك، ليقلل الفارق.

هدف احمد زيزو فى شباك فيوتشر من ضربة جزاء بطريقه جميله ١٧ بينلتى لزيزو من غير مايضيع pic.twitter.com/zLSckFtaGn — Khalid Agha (@ElAgha_l) March 2, 2022

وحاول الزمالك بعدها أنا يتعادل من خلال عده هجمات، عن طريق زيزو وبن شرقي، وشيكابالا الذي أضاع أخطر فرص الزمالك بعد إنفراده بمرمى فيوتشر من تمريرة متقنه من محمد أشرف روقا.

الزمالك ضد فيوتشر

في المقابل هدد فيوتشر مرمى الزمالك من خلال الهجمات المرتده المنظمة، التي شكلوها بشكل مميز، وأخطر فرصهم رأسية عمر كمال عبد الواحد التي أصدمت بالعارضه.

وفي شوط المباراة الثاني، حاول الزمالك أن يعود ويتعادل، واجرى عدة تغييرات بدخول إمام عاشورر وحازم إمام بدلاً من حمزة المثلوثي و شيكابالا.

سجل أحمد سيد زيزو هدف التعادل لنادي الزمالك في مرمى فيوتشر من ركلة جزاء في الدقيقة 50، ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من الدوري المصري الممتاز.

زيزو يسجل هدف التعادل من ضربة جزاء صحيحه ١٠٠% pic.twitter.com/3NMlkgoFD5 — Khalid Agha (@ElAgha_l) March 2, 2022

وحصل محمد عبد الشافي ف على ركلة جزاء، بعدما لعب الكرة وأصطدمت في يد العرب بدي مدافع فيوتشر.

وحاول بعدها الزمالك أن يسجل الهدف الثالث وأجرى أسامة نبيه تعديلات أخرى بدخول رزاق سيسيه وعمر السعيد وأحمد فتوح، على أمل تسجيل هدف الفوز.

هدف قاتل للزمالك

وسجل الزمالك هدف قاتل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عن طريق أشرف بن شرقي، ليعود الزمالك بريمونتادا على فيوتشر ويحصل على 3 نقاط غالية .

🎥 هدف الزمالك الثالث و القاضيه من أشرف بن شرقي



الزمالك 3-2 فيوتشر #الزمالك_فيوتشر



pic.twitter.com/NqioDvFH4b — Kora Mix (@_koraMix) March 2, 2022

لتنتهي المباراة بفوز الزمالك على فيوتشر 3/2، ليرتفع رصيد الفارس الأبيض للنقطة رقم 22 في محتلاً بهما المركز الثالث، بينما ظل فيوتشر عند النقطة رقم 15 في المركز السادس.