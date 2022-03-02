/682839/نور-قدري-تكشف-عن-تفاصيل-انضمامها-لفريق-برنامج-SNL-بالعربي

تحدثت الفنانة نور قدري عن بدايتها كمطربة في فرقة «أحلام» تحت قيادة الموسيقار هاني شنودة، وفترة غيابها عن الأعمال الفنية، ثم ظهورها مرة أخرى كممثلة من خلال برنامج SNL بالعربي.

دوت الخليج يرصد تصريحات الفنانة نور قدري ببرنامج «SNL بالعربي».

نور قدري ببرنامج «معكم منى الشاذلي»

وقالت قدري خلال لقائها ببرنامج «معكم مع منى الشاذلي» المذاع على فضائية «Mbc مصر»: "والدي من تعاقد على دخولي فرقة أحلام سعيدة لأني وقتها كان عندي 16 أو 17 سنة".

وتابعت: "الفترة دي كان شركات إنتاج الأغاني مكنتش كتيرة زي التمثيل، وبعد ما دخلت للتمثيل محبتش ارجع للغناء».

سبب ابتعاد نور قدري عن التمثيل

وأضافت: "كنت شغاله كويس قوي قبل الثورة وبعدها كنت خلفت ابني ومحبتش اروح اقول لحد أنا عايزة اشتغل لأني نفس عزيزة وبتكسف وحابة احافظ على صورتي".

واختتمت حديثا قائلة: "روحت ورشة تمثيل د خالد جلال وانضميت لفريق Snl بالعربي وكانوا بيشلولي ابني وداعمين جدا ليا".

وسبق وأن قال المخرج المسرحى خالد جلال إن نور قدرى، قبل البرنامج كانت تمثل وتغنى ثم تزوجت وأنجبت وابتعدت عن التمثيل لفترة معينة، وبعدها فوجئت بها تقول لى أنها تريد العودة للتمثيل مرة أخرى، فظلت معى سنة "مش عارف أعمل بيها ايه" .

وأضاف جلال، فى أحد الأيام سألتها عن دراستها، قالت لى أنها خريجة "موسيقى عربية" وتحديدا إيقاع قسم طبلة، فاندهشت جدا لأن ملامحها رقيقة، فطلبت أن يحضروا لى طبلة فى إحدى البروفات وأعطيتها لنور فوجدتها متمكنة، وأدركت وقتها كيف أستغل نور فى إحدى المسرحيات، وبالفعل ظهرت فى العرض، فظهرت كفتاة رقيقة وفجأة أخرجت الطبلة وأخذت تعزف عليها بشكل كوميدى، ومن هنا أصبحت نور ممثلة مهمة، وعمود أساسى فى SNL بالعربى .

نور قدري تشارك في الماراثون الرمضاني المقبل 2022

جدير بالذكر أن الفنانة نور قدري تشارك في السباق الرمضاني 2022 من خلال مسلسل "عودة الأب الضال"، سيناريو وحوار محمد أبو السعد، إخراج أحمد عبد العال، وبطولة بيومي فؤاد، نور قدري، عبير صبري، خالد منصور، إيمان السيد، أميرة هاني، وهاجر عفيفي.

وتدور أحداث "عودة الأب الضال" حول رجل أعمال ثري يمتلك فندقا كبيرا لكنه يقع في أزمة، ويحاول الخروج منها بالبحث عن أبنائه السبعة، ومنهم من تعمل راقصة، وأخرى محامية، وبائعة كبدة، وبلوجر، وطبيبة، وتاجر فاكهة، وفي نفس الوقت تسعى أكثر من سيدة للاستيلاء على فندقه من خلال الزواج.