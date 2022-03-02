مسلم على مسرح الزمالك لأول مرة.. تعرف على موعد الحفل

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يشهد مسرح الزمالك أولى الحفلات الغنائية لمطرب المهرجانات الشهير مسلم، والتي ستكون يوم الجمعة الموافق 11 من شهر مارس الجاري، ومن المتوقع أن تحظى هذه الحفلة بنجاح كبير، نظرًا لشعبية مسلم الواسعة.

دوت الخليج يرصد لكم أولى الحفلات الغنائية لمطرب المهرجانات مسلم المنعقدة على مسرح الزمالك وذلك خلال السطور القادمة.

مسلم على مسرح الزمالك

ومن الجدير بالذكر أن الحفل سينعقد على مسرح الزمالك، كما تعتبر أولى الحفلات الغنائية له الذي يطل على جمهوره بالقاهرة، المقامة في تمام السابعة مساءً يوم الجمعة الموافق 11 مارس، ويحتفل المطرب مسلم مع محبيه في الزمالك بالنجاح الجماهيري الكبير الذي رافق أغنيته الشهيرة «خطر ياللي سيرتي تعباك»، التي تخطت حاجز 91 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب.

مسلم يقدم العرض الحي لـ يا أصفر

وسيقدم مسلم خلال الحفل العرض الحي الأول لأحدث أغانيه «يا أصفر»، والتي ستكون بصحبة المطرب الشعبي الكبير عبد الباسط حمودة، بالإضافة إلى خطفه مسامع الجمهور بمجموعة من أغانيه الشهيرة، والتي منها: صنع في مصر وأنا غلط وانت صح وممنوع الاقتراب.

ويستكمل مسلم موسم حفلات شهر مارس في مسرح الزمالك، وذلك بعد الانتعاشة التي كان بها خلال شهر فبراير، والتي ظهرت في حفلات مطرب المهرجانات عنبة والمطربة مرام وفرق الدور الأول وبلاك تيما وستروبيري سوينج وسعد العود، الذي جاء في إطار رسالة المسرح الذي يهدف بشكل كبير إلى تقديم كافة الألوان الموسيقية للجمهور لإرضاء جميع الأذواق في شكل حفلات متنوعة.

قرار إيقاف مسلم

وفي سياق متصل، قد أصدرت نقابة المهن الموسيقية في شهر يونيه السابق، قرارًا بإيقاف عددًا من مطربين المهرجانات الشعبية، وكان من ضمنهم عنبة وحمو بيكا ومسلم ونور التوت وأحمد موزة، حيث لم يحصلوا على تصريح من النقابة بالعمل في هذا المجال.

وتابعت النقابة في بيانه الرسمي: يمنع كل من ليس عضوا بالنقابة وغير مصرح له بالعمل، وذلك لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات.

البيان الأخير من نقابة المهن الموسيقية

وعلى الصعيد الآخر، كان محتوى آخر بيان من نقابة المهن الموسيقية كالآتي: بشخصي وبصفتي نقيب المهن الموسيقية وبأسم أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية للموسيقين نشكر فخامة السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي الراعي والداعم لجموع فناني مصر وأمره الكريم برعاية الفنان الكبير سمير صبري الذي يؤكد اهتمام سيادته بقوة مصر الناعمة ودورها في ترسيم وترسيخ دور الفن في بناءمجتمع وطني رائد في العبور إلي المستقبل.نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر.