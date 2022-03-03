وأوضحت الهيئة فى بيان لها، مساء اليوم، أنه يوجد الآن مزيد من الإحساس ببرودة الطقس بسبب دخول الجبهة الباردة (الرياح الشمالية الباردة) على القاهرة؛ حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة غدا 20 درجة مئوية.
وتابعت الهيئة أن ذلك أتى بعد أن شهدت العديد من محافظات اليوم ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة حيث سجلت محطات الرصد الجوى التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية على كل من القاهرة التى بلغت 29، والإسكندرية التى بلغت 26، وأسيوط التى بلغت 31، وأسوان التى بلغت 34.
كما تنشط الرياح على معظم الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد وعلى مسطح البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك، حيث أشارت الهيئة إلى ان الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الأرصاد تحذر: بدء دخول الجبهة الباردة إلى العاصمة.. وهذه توقعات الغد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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