عاجل.. الأرصاد تحذر: بدء دخول الجبهة الباردة إلى العاصمة.. وهذه توقعات الغد

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات الطقس غدا الخميس، حيث تشهد كافة الأنحاء انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة بمعدل من (7:4) درجات ليسود غدا طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى مائل للبرودة على السواحل الغربية مائل للدفء على شمال الصعيد دافىء على جنوب الصعيد.





وأوضحت الهيئة فى بيان لها، مساء اليوم، أنه يوجد الآن مزيد من الإحساس ببرودة الطقس بسبب دخول الجبهة الباردة (الرياح الشمالية الباردة) على القاهرة؛ حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة غدا 20 درجة مئوية.

وتابعت الهيئة أن ذلك أتى بعد أن شهدت العديد من محافظات اليوم ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة حيث سجلت محطات الرصد الجوى التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية على كل من القاهرة التى بلغت 29، والإسكندرية التى بلغت 26، وأسيوط التى بلغت 31، وأسوان التى بلغت 34.

كما تنشط الرياح على معظم الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد وعلى مسطح البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك، حيث أشارت الهيئة إلى ان الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية.