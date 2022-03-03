/682847/مساعد-وزير-الخارجية--نقل-175-من-ابناء-الجالية-المصرية-الى-مصر
قال السفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، انه استقل اول طائرة ذاهبة لاحضار أبناء مصر من دول جوار أوكرانيا بتكليف من وزير الخارجية ، مضيفا انه هناك عدد من الطلاب عبروا الى رومانيا وتم تجميعهم مع بعض العائلات .
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وأوضح عبد الصادق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على شاشة الحياة،ان هناك تنسيق كامل بين كافة الجهات المعنية والسفارة المصرية برومانيا ، وتم نقل 175 من ابناء الجالية المصرية، حيث يتم تجميع العدد اللازم وسفرهم بعد ذلك ،ولم يتخذ الامر وقت طويلا بالنسبة للعالقين مثل البداية ، حيث كانت الاولوية للمواطنين الاوكران خاصة النساء والاطفال والرجال فوق 60 عاما، وبالتالي الامر كان يتطلب الوقوف 4 ايام عالحدود لابناءنا الطلاب ، ولكن بعد عبورهم ، بيتم اتحاذ الاجراءات اللازمة وتوافر كافة وسائل المعيشة.
مساعد وزير الخارجية : السفارات المصرية تتولى امرالعابرين من خلال توفير إعاشة وانتقال
كما اضاف انه بمجرد عبور الطلاب للحدود، تتولى السفارات المصرية امرهم من خلال توفير إعاشة وانتقال ، والوسيلة المناسبة للرجوع الى اهلهم سالمين، ومن الصعب تحديد رقم العابرين ، لان كل دقيقة بتشهد متغيرات وتدفق كبير للجالية المصرية من منافذ مختلفة.
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