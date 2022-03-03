/682849/الأمين-العام-لمجلس-الدولة-السبت-القادم-موعد-جلوس-القاضيات-على-منصة-القضاء

قال المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة، انه بدءا من السبت القادم ستشهد المحاكم جلوس جميع القاضيات على منصة القضاء مع زملائهن من القضاة . وتوزيعهن للعمل في الدوائر المختلفة لهيئة مفوضي الدولة ، بحيث يحضرن ضمن تشكيل المحكمـة كمـفـوض دولة على مستوى الجمهورية.

دوت الخليج وأوضح كرسوع ،خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، على شاشة الاولى، ان 98 قاضية تسلمن العمل منذ صدور قرار الرئيس السيسي بتعيينهن، وسيقومون بمباشرة العمل في هيئة مفوضى الدولة إلى جانب الدورات التدريبية المكثفة، مضيفا ان هذا العام فى دفعة 2021 شهد فى تقديم الرغبات للتعيين مزاحمة كبيرة من قبل الفتيات للشباب ومن تقدم فى رغبات التعيين الشباب والفتيات، واللاتى تم تعينهم كلهن من الحاصلات على تقدير امتياز وبعضهن من الحاصلات على الدكتوراة .

الأمين العام لمجلس الدولة :مجلس الدولة اتاح الفرصة للقاضيات المعينيين ومهد الطريق اليهن

كما اشار الأمين العام لمجلس الدولة، الى ان مجلس الدولة اتاح الفرصة لهن ومهد الطريق اليهن ، وتم عقد دورة تدريبية مكثفة لاكتساب التقاليد القضائية ودراسـة ملفـات القضايا ومهارات العمل القضائي وإدارة الجلسة والإلمام ببعض الأمور المتعلقة بالأمن القومي ومكافحة الفساد والمشروعات القومية وزيارة بعضها، مضيفا انهن استطاعن الاندماج بقوة وبسرعة. كما اكد ان القاضيات ستبدأ برئاسة جلسات تحضير القضايا واستكمال المستندات اللازمة للفصل فيها، وتهيئتها للمرافعة، وبهذا تكون القاضيات قد تحقـق لـهـن جميـع صـلاحيات واختصاصات القاضي في مجلس الدولة بالجلوس على المنصة مثـل القضاة،بجانب استمرار بحـثهن للقضايا وإعداد تقارير بالرأي القانوني فيها، و تدريبهن لمزيـد مـن ثـقـل الشخصية القضائية .