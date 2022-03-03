نشرة أخبار الفن: اختراق حسابات هاني شاكر الرسمية.. مفاجأة صادمة وراء انفصال منة عرفة عن محمود المهدي.. وهذا أول تعليق من حازم إيهاب بعد وفاة نجله

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شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس الموافق 3 من شهر مارس الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، كما حلت عليه عدد من الأحداث المأساوية التي سيرصدها لكم موقع دوت الخليج خلال السطور التالية.

بسبب منشورات مثيرة للجدل.. القصة كاملة حول اختراق حسابات هاني شاكر الرسمية

أعلن نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، اختراق جميع حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي، وتداول رواد التواصل الإجتماعي ما تم نشره في حساباته والذي لم يكن هو الناشر الحقيقي لها، والتي كانت محاولة لتشويه صورته.

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي منشورات مثيرة للجدل لنقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، تم نشرها على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، وبعد هذا الجدل، خرج هاني شاكر عن صمته لكي يعلن عن إختراق حساباته الرسمية عبر مواقع التواصل الإجتماعي المتنوعة، وقال: للأسف الشديد قد تم اختراق حسابي علي الفيس بوك و الانستجرام وتم وضع بوستات مغرضة مقصودة لتشويه صورتي أمام الرأي العام و الحمدلله تم تدارك الموقف و استعادة الحسابات مرة اخري و سيتم محاسبة من تجرأ وقام بهذا الفعل.

مفاجأة صادمة.. السر وراء انفصال منة عرفة عن محمود المهدي

أعلن الفنان المصري محمود المهدي انفصاله عن الفنانة الشابة منة عرفة بعد أيام من اشتعال أزمته مع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

ومن المرجح أن يكون سبب انفصال منة عرفة عن محمود المهدي هو رغبًة منها في إنقاذ حياتها المهنية التي كاد المهدي أن يدمرها بسبب تجاوزاته مع نجوم الوسط الفني.

«ربنا ما يكتبها على حد أبدًا».. أول تعليق من حازم إيهاب بعد وفاة نجله

وجه الفنان المصري حازم إيهاب رسالة شكر لكل من بادر بالعزاء في وفاة نجله يونس، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء الموافق 2 مارس بعد إجراءه عمليتين جراحيتين بالقلب.

وتوجه إيهاب بالدعاء لنجله من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسيوك» قائلًا: "رب الخير لا يأتي إلا بالخير.. ربنا يرحمه و يجعله شفيعًا لنا في جنته بإذن الله.. متشكر لكل حد اتصل و بعت رسالة.. ربنا ما يكتبها على حد أبدًا".