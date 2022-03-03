/682851/أمير-مرتضى-الأيام-القادمة-سنعلن-عن-المدير-الفني-الجديد-للزمالك

تحدث أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك، حول المدير الفني الجديد الذي سيختاره مجلس الإدارة خلال الفترة القادمة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال أمير مرتضى في تصريحات تليفزيونية على قناة "أون تايم سبورتس 1": "أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود، أشتغلوا بشكل كبير على الحالة النفسية للاعيبة، ونجحوا خلال مباراة اليوم".

تصريحات أمير مرتضى

وأضاف: "خلال أيام سنعلن عن المدير الفني الجديد وبشكل كبير مجلس الإدارة أستقر عليه".

وزاد: " اللاعب اللي مش عايز الزمالك مش هنجددله، وأحنا مش هنسمح للاعب يلوي دراع الفريق".

وأختتم قائلاً: "عندنا معاد قُمنا بتحديده اللي مش عايز يجدد مش هنجددله، وهيبقي في قرارات من مجلس الإدارة ضد اللي مش عايز هيجدد، بمناقشة الإدارة الفنية".

أسامة نبيه: بن شرقي لاعب كبير ويصنع الفارق.. وأوباما جوكر

أشاد أسامة نبيه المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بلاعبي فريقه بعد الفوز على فيوتشر بنتيجة 3/2، في الدقائق الأخيرة، ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من الدوري المصري الممتاز.

وقال أسامة نبيه خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أنا أهلكت أوباما النهاردة في كذا دور، وهو لعب في اكثر من مركز وقدم المطلوب منه، وبشكره بشكل كبير على ما قدمه أمام فيوتشر".

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وأكمل: " جاهزية حازم إمام غير جاهزية المثلوثي، اللاعب لما يمر بفترة غير موفقه مش لازم ندوس عليه، ودا كان بسبب حالة الفريق ككل مش حمزه المثلثوثي فقط".

وزاد" أشرف بن شرقي عنده خصائص فنية مميزة، لكن أنا النهاردة ممكن أكون لغبط اللاعيبة شوية لأني غيرت مركزهم كتير خلال المباراة".

وأختتم قائلاً" طمعت في المباراة بعدما سجلنا الهدف الأول مبكراً، لذلك تركت بعض اللاعيبن الذين يصنعوا الفارق الفني، وهو ما حدث من بن شرقي وسجل هدف في الوقت القاتل".

تصريحات أسامة نبيه

وزاد: "كان عندنا أخطاء فنية في الشوط الأول والتاني، لكن رجعنا وصححنا وفوزنا في الوقت القاتل".

وأردف: "أتكلمت مع اللاعيبة وقولتلهم أحنا بنبدأ الدوري النهاردة، وهو دا نادي الزمالك والروح اللي بنلعب بيها جابتلنا الانتصار".