مرتضى منصور لعامر حسين: «بلاش لف ودوران الكاس القديم هيتلعب»

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تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عقب فوز الزمالك على فيوتشر، ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال في تصريحات تليفزيونية ببرنامج "البلدوزر" على قناة الشمس: "لن ألعب كأس مصر الجديد قبل أن يتم إنهاء الكأس القديم أولاً، هو اتحاد الكرة بيهزر".

وأضاف: “عيب أنتم بتتكلموا مع رؤساء أندية محترمة، وبكل أدب واحترام وبشخصيتي الجديدة لن ألعب الكأس الجديدة إلا بعد أن يتم لعب البطولة القديمة الأول"

واشار: "أنا زملكاوي ورئيس نادي الزمالك ولا أمانع أن يتم تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز لمشاركة الفريق أمام صن داونز في دوري أبطال أفريقيا، لكن بلاش لف ودوران يا عامر ياحسين وأنك عايز تلغي كأس مصر القديم".

واردف: “المدرب الجديد يليق بجماهير الزمالك واللاعبين وعلى أعلى مستوى، وسيكون متواجد خلال مباراة الوداد المغربي ومعاه 4 مساعدين”.

أمير مرتضى: سوء التوفيق كان ملازمنا الفترة الماضية «9 مباريات لم نفز»

تحدث أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك، عقب فوز الفريق على فيوتشر، ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر في الدوري المصري الممتاز.

وقال أمير مرتضى في تصريحات تليفزيونية على قناة "أون تايم سبورتس 1": "فوز مهم جداً لينا، لأن أخر 3 شهور بنمر بحالة غريبة جداً، وأخر 9 مباريات لم نفز سوا في مبارتين تقريباً".

وأكمل: " الفوز مهم للكابتن أسامة نبيه لأنه أول ماتش له، ولما نبقى كتأخرين بهدفين ونرجع دي حاجة كبيرة جداً وفوز معنوي مهم".

وأردف: " الفترة اللي فات كان ملازمنا سوء توفيق، واللاعيبه كانت حاسه أننا خلاص مافيش حاجة بتتغير، فكان لازم نغير الجهاز الفني، ونعمل روح جديدة بينهم".

أسامة نبيه: رغم الأخطاء فوزنا في الوقت القاتل

تحدث أسامة نبيه المدير الفني لنادي الزمالك، عقب فوز الفريق على فيوتشر في الوقت القاتل، ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من الدوري المصري الممتاز.

وقال أسامة نبيه خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:"المكسب مهم جداً في ظروف صعبة، الفوز بيرجعنا لحالتنا، بعد أكثر من مباراة بدون فوز".

وأضاف: "اللاعيبة النهاردة مقصرتش كانو رجالة، اشتغلوا لحد الدقيقة 90، لحد ما تغلبنا على الأخطاء".

تصريحات أسامة نبيه

وزاد: "كان عندنا أخطاء فنية في الشوط الأول والتاني، لكن رجعنا وصححنا وفوزنا في الوقت القاتل".

وأردف: "أتكلمت مع اللاعيبة وقولتلهم أحنا بنبدأ الدوري النهاردة، وهو دا نادي الزمالك والروح اللي بنلعب بيها جابتلنا الانتصار".

وأشار: "الشوط الأول كان فيه روح لكن كان عندنا أخطاء، أستقبلنا هدفين في أول 10 دقائق، ولاعبي الزمالك كبار وقدروا يرجعوا تاني".