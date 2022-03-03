/682856/مرتضى-منصور-يهاجم-حازم-إمام-وفاروق-جعفر-كفياكم-تقطيع

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية على قناة الشمس ببرنامج "البلدوزر": "أسامة نبية أول مرة يبقى مدير فني ولا داعي من الهجوم عليه".

وزاد: "حازم إمام وفاروق جعفر كفياكم تقطيع في مدير فني تولى المأمورية من 24 ساعة فقط، أتعلموا من ولاد الأهلي، للأسف بنتقطع من ولاد الزمالك".

وأردف: "أسامة نبيه يشكر لأنه مش عايز يقضي على حمزة المثلوثي وأشركه أساسي، ففزنا بالمباراة تحت قيادته، وشوفوا كارتيرون كان بياخد كام واسامة بياخد كام".

وأشار: "علي ماهر مدرب منذ سنوات كبيره ومعاه فريق بقوة ضاربة، ومع ذلك أسامة نبيه فاز عليه، وهذا الكلام موجه لحازم إمام وفاروق جعفر".

وأختتم قائلاً: "أبناء الأهلي بيقفوا ورا فريقهم دايماً، لكن أبناء الزمالك في الاستوديوهات لو استطاعوا أن يحرقوا النادي ومرتضى منصور لفعلوا ذلك".

أمير مرتضى: الأيام القادمة سنعلن عن المدير الفني الجديد للزمالك

تحدث أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك، حول المدير الفني الجديد الذي سيختاره مجلس الإدارة خلال الفترة القادمة.

وقال أمير مرتضى في تصريحات تليفزيونية على قناة "أون تايم سبورتس 1": "أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود، أشتغلوا بشكل كبير على الحالة النفسية للاعيبة، ونجحوا خلال مباراة اليوم".

تصريحات أمير مرتضى

وأضاف: "خلال أيام سنعلن عن المدير الفني الجديد وبشكل كبير مجلس الإدارة أستقر عليه".

وزاد: " اللاعب اللي مش عايز الزمالك مش هنجددله، وأحنا مش هنسمح للاعب يلوي دراع الفريق".

وأختتم قائلاً: "عندنا معاد قُمنا بتحديده اللي مش عايز يجدد مش هنجددله، وهيبقي في قرارات من مجلس الإدارة ضد اللي مش عايز هيجدد، بمناقشة الإدارة الفنية".

أسامة نبيه: بن شرقي لاعب كبير ويصنع الفارق.. وأوباما جوكر

أشاد أسامة نبيه المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بلاعبي فريقه بعد الفوز على فيوتشر بنتيجة 3/2، في الدقائق الأخيرة، ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من الدوري المصري الممتاز.

وقال أسامة نبيه خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أنا أهلكت أوباما النهاردة في كذا دور، وهو لعب في اكثر من مركز وقدم المطلوب منه، وبشكره بشكل كبير على ما قدمه أمام فيوتشر".