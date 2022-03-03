طقس اليوم.. الأرصاد تحذر من رياح محملة بالأتربة وأمطار

جدة - نرمين السيد - وقالت فى بيان له،إنه من المتوقع أن تشهد كافة الأنحاء انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة بمعدل من (٧:٤) درجات ليسود اليوم طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى مائل للبرودة على السواحل الغربية مائل للدفء على شمال الصعيد دافىء على جنوب الصعيد .
وأوضحت أنه متوقع أن تسجل القاهرة اليوم 20 درجة مئوية ، بعد أن شهدت العديد من محافظات اليوم ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة.
كما تنشط الرياح على معظم الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد وعلى مسطح البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك، والفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية.
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