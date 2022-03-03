سفير الفاتيكان بمصر يشارك فى رسامة كاهن للأقباط الكاثوليك

جدة - نرمين السيد - ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس السيامة الكهنوتية للشماس الإكليريكى ميشيل ألفى باسم الأب ميشيل، وذلك بكاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير بالفجالة.





شارك فى الصلاة والاحتفال سيادة المطران نيقولاس هنري، سفير الفاتيكان بمصر، والأنبا باخوم، النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية، والأنبا توماس عدلى، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبنى سويف للأقباط الكاثوليك، والأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، والأب بيشوى رسمي، مدير الكلية الإكليريكية بالمعادي، والقمص أنطونيوس غطاس، الوكيل العام للإيبارشية البطريركية، والأب مراد مجلع، الخادم الإقليمى للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، وعدد من الآباء الكهنة من مختلف الإيبارشيات، والأخوات الراهبات، والشعب الذى جاء للاحتفال. شارك أيضًا ممثلو كنائس الإيبارشية، وأسرة الكاهن الجديد.

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