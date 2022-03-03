نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم النظافة علي فواتير الكهرباء وكل ما تريد معرفته عن الفئات المكلفة والمعفاة من الرسوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة في ظل حالة التطور والتقدم التي تمر بها البلاد في الآونة الاخيرة وسعي الدولة لمواكبة دول العالم الحديثة من خلال نشر الثقافة بين مواطنيها وحثهم علي الحفاظ علي نظافة المرافق العامة والمناطق التي يسكنها المواطنين والقضاء علي أكوام القمامة التي باتت منتشرة في جميع أنحاء الدولة مما يسبب أذي وضرر كبير للمواطنين من خلال نشر العدوى والاوبئة وخاصة تفشي الفيروسات وكذلك مصدر لتجمع الحيوانات الضالة التي تعرض المواطنين للخطر وذلك في ظل سعي الدولة المصرية لرفاهية المواطن وتخفيف الأعباء عنه والحد من المخاطر التي تواجهه.

رسوم النظافة

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري في اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الموافق 1 مارس تطبيق رسوم نظافة علي فواتير الكهرباء يتم تحصيلهم معًا وكانت رسوم النظافة في السابق موحدة علي جميع المواطنين بمبلغ 4 جنيهات ولكن ومع هذا القرار تم تخفيض المبلغ إلى 2 جنيه فقط حيث يقوم المواطن بدفع الرسوم وفقًا لشريحة الكهرباء الخاصة به حيث تبدأ الرسوم ب 2 جنيه وتصل إلي حد أقصي 40 جنيه وتزيد تلك الرسوم بمقدار 10% كل عامين وفقًا لقانون تنظيم المخالفات حيث أن الفئات الأقل استهلاكًا للكهرباء ستدفع رسومًا أقل ومع ارتفاع شريحة الكهرباء ترتفع الرسوم بحد أقصي 40 جنيهًا للشقة السكنية وتقع أغلب الشقق السكنية في الفئة من 5 الي 6 جنيهات شهريًا وقد تم نشر هذا القرار وفقًا للقانون رقم 722 لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخالفات رقم 202 لسنة 2021 في الجريدة الرسمية للدولة في عددها الصادر بتاريخ 22 من فبراير لعام 2022 م ويطبق رسميًا من الأربعاء 2 مارس 2022 م.

وقد تم تقسيم الرسوم إلي فئات وفقًا للمنشأة المذكورة كما يلي.

الوحدات السكنية

يتم دفع مبلغ يتراوح بين 2 جنيه بحد أدني ويصل إلي 40 جنيهًا بحد أقصي وذلك وفقًا لشريحة الكهرباء التي تنتمي إليها الوحدة السكنية ومن المتوقع أن تدفع الشقة الوحدة مبلغ بين 5 إلي 6 جنيهات رسوم شهرية علي فاتورة الكهرباء .

الوحدات التجارية

يتم فرض رسوم تبدأ من ثلاثين جنيهًا بحد أدني وتصل إلي 100 جنيه بحد أقصي وفقًا للنشاط التي تمارسه الوحدة فهناك وحدات تجارية مستقلة ووحدات تستخدم مقارها في أنشطة المهن والأعمال الحرة وهو ما يزيد من قيمة الرسوم المضافة عليها .

قطاع الأعمال والمنشآت الحكومية والهيئات العامة.

يتم فرض رسوم علي تلك المرافق بحيث لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه شهريًا بحد أقصي .

المنشآت الصناعية والسياحية والتجارية.

يتم فرض رسوم علي تلك المرافق لا تتجاوز العشرون ألف جنيه شهريًا يتم تحصيلها وكذلك في حالة استغلال أراضي فضاء في المناطق الصناعية والتجارية والمراكز التجارية والفنادق والمولات ومجمعات ومراكز تسويق ومنشآت رياضية تابعة للقطاع الخاص تندرج تحت تلك الفئة.

المساجد والكنائس.

تم إعفاء المساجد والكنائس من دفع تلك الرسوم حيث انهما يندرجان تحت مظلة المنشآت التجارية والسياحية والصناعية والذي تصل قيمة الرسوم عليهم إلي عشرين ألف جنيه شهريًا كحد أقصي .