تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 2 مارس 2022

جدة - نرمين السيد - ويكون الطقس لطيف نهارا على شمال غرب الجمهورية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية و شمال الدلتا ، مائل للحرارة على وسط وجنوب الدلتا والقاهرة وصولا لوسط الصعيد بالإضافة إلى منطقة البحر الأحمر ، حار على جنوب الصعيد ، بارد إلى شديد البرودة ليلا على شمال ووسط الجمهورية ، بارد على جنوب الصعيد ، مائل للبرودة على منطقة البحر الأحمر.

وتظهر تشكيلات من السحب المتوسطة والمرتفعة على مناطق شمال ووسط الجمهورية ، قد يصاحبها هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة خلال ساعات الليل على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والدلتا ، والأجواء مشمسة على جنوب الجمهورية.

بالنسبة لحركة الرياح تهب على شمال غرب الجمهورية رياح غربية إلى شمالية غربية و معتدلة إلى نشطة يصحبها هبات قوية مثيرة للرمال والأتربة.

بينما على باقى الأنحاء تهب رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة ، يتغير اتجاهها مع تقدم ساعات النهار لتصبح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة ، يتغير اتجاهها مساءا على شمال الجمهورية لتصبح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة ، يصحبها إثارة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وعن درجات الحرارة العظمى و الصغرى المتوقعة اليوم كالتالى

القاهرة 28/14

الإسكندرية 24/12

مرسى مطروح 23/12

السلوم 19/11

دمياط 20/14

بورسعيد 20/15

العريش 25/12

الزقازيق 29/11

طنطا 28/11

شبين الكوم 28/11

بنها 29/11

المنصورة 26/11

كفر الشيخ 26/11

دمنهور 25/11

المحلة الكبرى 26/11

العاشر من رمضان 29/13

الإسماعيلية 28/14

السويس 25/14

الفيوم 30/12

بنى سويف 29/13

المنيا 30/12

أسيوط 31/13

سوهاج 32/14

قنا 33/13

الأقصر 33/13

أسوان 34/15

رأس سدر 25/15

شرم الشيخ 26/20

سانت كاترين 23/10

الغردقة 26/18

مرسى علم 27/17

شلاتين 28/17

أبورماد 28/19

حلايب 30/19

رأس حدربة 31/19