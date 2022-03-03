مواعيد مباريات اليوم الخميس.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الخميس، العديد من المواجهات الهامة في مختلف أندية العالم، ومن أبرزها مباراة المصري ضد إنبي في الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات الدوري المصري

يخوض فريق المصري البورسعيدي ضد نظيرة إنبي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً، عبر قنوات اون تايم سبورت

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

ريال بيتيس رايو فاليكانووالتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

إيفرتون ضد فريق بورام وود والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات كأس هولندا

يخوض فريق إي زد آلكمارضد أياكس أمستردام والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

مواعيد مباريات الدورى السعودى

يخوض الاتحاد ضد ضمك والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً، عبر قنوات الرياضية السعودية

النصر الهلال والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، عبر قنوات الرياضية السعودية