موجز دوت الخليج: 981 متعافيا من كورونا.. وتحقيق فى جرائم حرب بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 981 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 416471 حتى اليوم. ويرصد دوت الخليج، فى السطور التالية أبرز الأحداث على مدار الساعات الماضية: تستحق الزيارة.. دويتشه فيله يختار أفضل 10 أماكن سياحية في مصر (فيديو) عاجل.. الصحة تعلن خروج 981 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات طقس اليوم.. الأرصاد تحذر من رياح محملة بالأتربة وأمطار الأوقاف تبدأ توزيع الدفعة الثانية من توزيع لحوم صكوك الإطعام اليوم مراسل إكسترا نيوز بموسكو: لا يوجد بيان روسى بيان حول تفخيخ أوكرانيا للجسور انفجار ضخم قرب محطة قطارات كييف الدفاع الروسية: تجهيز أكثر من 10 آلاف و500 طن مساعدات إنسانية لأوكرانيا عاجل.. سماع دوى سلسلة انفجارات فى كييف وإطلاق صافرات الإنذار بايدن: بوتين اعتقد أنه قادر على تقسيم حلف الناتو واتضح أنه مخطئ الرئيس الأوكرانى: نحن أمّة حطمت فى أسبوع واحد مخططات العدو الأمم المتحدة: مقتل 230 مدنيا منذ بدء الهجوم الروسى على أوكرانيا عاجل.. الجنائية الدولية تفتح تحقيقا بشأن جرائم حرب فى أوكرانيا ليفربول يحقق تأهلا سهلا لربع نهائى كأس الاتحاد على حساب نوريتش مدحت شلبى: رئيس الزمالك يستقر على اسم المدير الفنى الجديد البريمو: أوناجم والمثلوثى خارج الزمالك.. وهذا موعد الإعلان عن المدير الفنى إسلام صادق: كيروش قد يضم هذين اللاعبين لقائمة المنتخب (فيديو) كريم شحاتة: هذا موقف اتحاد الكرة بشأن إلغاء الموسم الماضى من كأس مصر اليوم.. محمد صلاح ضيفا فى صاحبة السعادة على dmc نور قدرى: درست الموسيقى واعتزلت الفن.. وبدأت مجددا من الصفر مسلم: كتبت أغنية «اتنسيت» فى 2014 ولم أتوقع نجاحها بهذا الشكل مؤسس مشروع أول عجلة كهربائية مصرية: سرعتها 50 كيلو فى الساعة (فيديو)

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