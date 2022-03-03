صحف القاهرة تسلط الضوء على افتتاح السيسى لمشروعات قومية فى 6 أكتوبر

جدة - نرمين السيد - ففى صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة الجيزة: تنمية شاملة بمعدلات غير مسبوقة.. وحلول لمشكلة الإسكان.. واشتراطات البناء لمصلحة المواطن"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن "الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد أن الدولة تقوم بتنفيذ مشروعات التنمية الشاملة بمعدلات غير مسبوقة بجميع محافظات مصر وليس فى القاهرة فقط، مشددا على أن هذه المشروعات، ومنها مشروعات الطرق، تسهل الحركة اليومية للمواطنين وحركة نقل البضائع والتجارة، فضلا عن إسهامها فى حل مشكلات النمو السكانى غير المخطط، مشددا على أن الهدف الأساسى للدولة هو تحسين حياة المواطنين".

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسى وجه ــ خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية بقطاعى الإسكان والطرق بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة أمس ــ عددا من الرسائل المهمة للمواطنين والمسئولين على حد سواء، مشددا على أن الدولة تضع فى اعتبارها عند تنفيذ المشروعات الجديدة، اتباع أحدث الأساليب والنظم فى العالم، وطالب بضرورة تغيير ثقافة البناء السائدة حاليا ووقف التعديات نهائيا على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، مشيرا إلى أن الدولة وضعت الحلول لمشكلة الإسكان وستتم تلبية أى طلب على الشقق السكنية فى أى محافظة.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسى وجه أيضًا الحكومة بإعداد دراسة لإقامة عدد من المحاور المرورية بالمناطق المكتظة بالسكان فى نطاق محافظة الجيزة، لتسهيل حركة وتنقل المواطنين بها، لافتا إلى أن مناطق: كرداسة، وناهيا، وبولاق الدكرور التى تشهد كثافة سكانية الشوارع بها لا تزيد على حارة أو حارتين للمرور، الأمر الذى يستلزم ضرورة إعادة تخطيط الطرق والمحاور المرورية فى هذه المناطق من أجل تسهيل حركة وتنقل المواطنين.

وأكد الرئيس السيسى، أن تطوير الطرق والمحاور فى محافظة الجيزة لا يقل أهمية عن منطقة شرق القاهرة، موجها بالعمل على تسهيل الحركة المرورية فى محافظة الجيزة، وذلك من خلال تحرير الحركة المرورية فى مناطق غرب النيل بنطاق محافظة الجيزة بشكل لا يقل عما تم تنفيذه فى منطقة شرق القاهرة، وبالتالى تحقيق السيولة المرورية والحركة الرئيسية فى مناطق شرق وغرب القاهرة.

وشدد الرئيس السيسى، على أن الهدف من إنشاء المحاور الدائرية حول القاهرة الكبرى، هو التخفيف على حياة المواطنين وتسهيل حركة التجارة، مشيرا إلى الفارق بين محور المريوطية قبل وبعد تطويره وكيف كان منظر ترعة المريوطية التى كان يتم إلقاء المخلفات بها والحيوانات النافقة، وغيرها، منوها إلى أن هذا الأمر الذى كان يتم آنذاك لا يليق بشعبنا ولا بمصر.

وأكد الرئيس السيسى أن الدولة تنفذ العديد من الطرق أيضا فى محافظات الإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية، وليس فى القاهرة فقط، وتحاول حل المشكلات والتخفيف على المواطنين وتسهيل الحركة اليومية والاقتصادية، مما سيكون له تأثير على خفض نسب التلوث.

وذكرت "الأهرام" أن الرئيس السيسى تفقد أمس عددا من نماذج الوحدات السكنية بمشروع «جنة»، وحرص خلال الجولة على الاطمئنان على تجهيز الوحدات وتأثيثها بشكل يليق بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

وتحت عنوان "رئيس الوزراء: نفذنا فى 7 سنوات مشروعات يراها خبراء أجانب «أحلاما» تحتاج 20 عاما"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أنه خلال مشاركة رئيس الوزراء أمس فى احتفالية افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة الجيزة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن ما يتم عرضه يعد إنجازًا على أرض الواقع يتعلق بالمشروعات فى مجال المرافق والطرق.

وأضافت "الأهرام" أن مدبولى أشار إلى أنه عندما تم إعداد مخطط القاهرة فى عام 2010، وكان معنا الخبراء اليابانيون من «الجايكا»، وقتها قال لى أحد هؤلاء الخبراء: أنا لن أبقى فى القاهرة بحلول 2020 أو 2023 مع الحالة المتردية لشبكة الطرق الموجودة، لأن فى هذا التوقيت ستكون الطرق مغلقة، وستتحرك السيارات بسرعات بطيئة لا تتجاوز 8 – 10 كيلو مترات، مضيفا أن تغيير ذلك سيتطلب استثمارات بمئات المليارات، نافيا قدرة مصر فى 2010 على تنفيذ مثل هذه المشروعات.

وأضاف الدكتور مدبولى أن الدولة الآن نجحت فى تنفيذ عدد كبير من هذه المشروعات ولدينا مدة طويلة تفصلنا عن عام 2030، ففى فترة زمنية قياسية استطعنا تنفيذ ما كان يراه الخبراء مشروعات أحلام ولا يمكن تنفيذها إلا بعد 20 سنة، حيث وصفوها بأنها مهمة شبه مستحيلة، وكان من بينها شبكة الطرق والمونوريل وخطوط المترو، لاسيما أن مصر بقدراتها التى كانت موجودة فى هذا الوقت لم تكن تستطيع تنفيذ هذه المشروعات.

وأشار مدبولى قائلاً: أسجل هذه الكلمة للتاريخ حتى ندرك نحن المصريين ما تم تنفيذه خلال السنوات السبع الماضية، حتى نقدر هذا الجهد، لأن المواطن يمكن أن يرى طريقاً لكنه لا يعى حجم الجهد والإنفاق المبذول لتنفيذ هذا الطريق.

وتحت عنوان "مصر ترحب باستضافة المقر الإقليمى لجمعيات الصليب والهلال الأحمر"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أكد ترحيب مصر باستضافة مقر إقليمى للاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحــمــر فى مــصــر، فى ضــوء رغــبــة الاتحـــاد بــأن يــكــون له مقر بالعاصمة الإداريـــة الجديدة، لدعم الجمعيات الوطنية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لافتا أن ذلـك مــن شأنه المساهمة فى تعزيز العلاقات مع الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

وأشارت "الأخبار" إلى أن ذلك جاء خلال استقباله فرانشيسكو روكا، رئيس الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والدكتور حسام الشرقاوى المدير الإقليمى لمنطقة الـشـرق الأوسـط وشمال إفريقيا، والدكتور رامى الناظر المدير التنفيذى لجمعية الهلال الأحمر المـصــرى، وذلك بمناسبة مشاركة رئيس الاتحاد فـى مؤتمر القيادة الإنسانية لمنطقة الشرق الأوســط وشمال إفريقيا.

ورحـب مــدبــولــى بــزيــارة رئيس الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى مصـــر، وأشاد بجهود الاتحاد فـى جميع أنحاء العالم، وشراكته القوية مع جمعية الــهــلال الأحــمــر المــصــرى، كما وجه الشكر على الدعم الذى قدمه الاتحــاد إلــى الهلال الأحمر المصرى خلال الفترة الماضية، مؤكدا دعم مصر المستمر لأنشطة الاتحاد الــدولى لتحسين حياة الأشخاص المعرضين للخطر.

واســتــعــرض مدبولى استضافة مصر المرتقبة لمؤتمر المناخ، مشيرًا إلى أن المؤتمر يمثل فرصة كبيرة لتعزيز التعاون بما يدعم الرئاسة المصرية للمؤتمر، والاستفادة مما تتيحه هذه الرئاسة من فرص تعاون كــبــيــرة ومــتــنــوعــة، كــمــا أعـــرب عن تطلعه للعمل خلال الأشهر القادمة مـــع الاتحاد الدولى لجــمــعــيــات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وتحت عنوان "قاضيات مجلس الدولة على المنصة بعد غد"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن المستشار محمد محمـود حـسام الدين رئيس مجلس الدولة، أكد أنـه تنفيـذا لـقـرار الرئيس عبد الفتـاح السيسى بتعيين قاضية فى مجلس الدولة، فقد تم توزيعهن للعمل فى الدوائر المختلفة لهيئة مـفـوضى الدولة، حــيــث قمن بدراسة القضايا وإعداد تقارير بالرأى القانونى فيها وشاركن زملاءهن مـن القضاة فى الإنجـاز المتميز الذى يتم حاليا بالمجلس.

وأضاف أنه تقرر اعتبارا من بعد غد السبت جلوس جميع القاضيات على منصة القضاء مع زملائهن من القضاة، بحيث تحضر ضمن تشكيل المحكمـة كمـفـوض دولة على مستوى الجمهورية.

وستبدأ القاضيات برئاسة جلسات تحضير القضايا واستكمال المستندات اللازمـة لـلفـصـل فـيها، وتهيئتها للمرافعة، وبهـذا تكـون القاضيات قــد تحقـق لـهـن جميـع صـلاحيات واخــتــصــاصــات القاضى فى مجلس الــدولــة بــالجلوس على المنصة مثـل القضاة، وفــى ذات الــوقــت سيستمر بحثهن للقضايا وإعداد تقارير بالرأى القانونى فيها، كما سيستمر تدريبهن لمزيـد مـن صقـل الشخصية القضائية وشرح مدونة التقاليد القضائية ودليل العمل القضائى.

وتحت عنوان "وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى (باهر-12)"، ذكرت صحيفة "الجمهورية أن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى شهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى "باهر – 21" والذى يجريه الجيش الثانى الميدانى، ويستمر لعدة أيام فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وألقى اللواء "أ ح نبيل حسب الله" قائد الجيش الثانى الميدانى كلمة أكد فيها على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة لتقديم كافة أوجه الدعم للجيش الثانى الميدانى لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليه بكفاءة واقتدار، كما أشار إلى حرص رجال الجيش الثانى الميدانى على التضحية بالغالى والنفيس لتنفيذ كافة المهام المخططة والطارئة على أكمل وجه.

وبدأت المرحلة الرئيسية للمشروع بتقديم عرضاً مختصراً للفكرة التعبوية للمشروع والقرار المتخذ فى الموقف أثناء المشـــروع وناقش الفريق أول محمد زكى عدداً من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى أسلوب تنفيذهم لمهامهم، وكيفية اتخاذهم القرار لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات ومدى إتقانهم لها وفقاً لتخصصاتهم المختلفة.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذى يبذله رجال الجيش الثانى الميدانى لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم، مشيدا بالمستوى الراقى الذى ظهرت به كافة العناصر المنفذة للمشروع بما ينم عن استعداد قتالى عالى وتدريب مرموق أدى إلى الاحترافية فى تنفيذ المشروع، مؤكداً أن القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن وصون مقدساته بما تملكه من منظومة تسليح متطورة فى كافة التخصصات وفرد مقاتل محترف قادر على تنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف.

وتحت عنوان "وزير الداخلية: التجربة المصرية فى مكافحة الإرهاب قوضت حركة التنظيمات وجففت منابع تمويلها"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية أكد أن التجربة المصرية فى مكافحة الإرهاب قوضت حركة التنظيمات وجففت منابع تمويلها، موضحا أنه علينا مواصلة جهودنا المشتركة لفرض واقع أمن لمنطقتنا العربية.

وخلال كلمة ألقاها الوزير أمام اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب فى العاصمة التونسية أمس، قال اللواء محمود توفيق فى كلمته: يشرفنى فى مستهل كلمتى.. أن أنقل لحضراتكم تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى.. رئيس جمهورية مصر العربية وتمنياته بأن يكلل المولى عز وجل اجتماع مجلسكم الموقر بالنجاح لتدعيم ركائز الأمن والاستقرار ببلادنا العربية.

وأضاف: كما أود أن أتوجه ببالغ الشكر وعظيم التقدير لفخامة الرئيس قيس سعيد.. وللحكومة والشعب التونسى على حفاوة الاستقبال والترحيب راجياً التوفيق لمسيرة الجمهورية التونسية الشقيقة نحو المزيد من التقدم والازدهار.

وقال: يواجه عالمنا العربى تحديات متنامية.. فى ظل التحولات والمتغيرات الإقليمية والدولية التى تلقى بظلالها على مناخ الاستقرار الأمنى وتمثل عائقاً أمام عمليات التحديث والتنمية فى دولنا بما يؤكد أهمية مواصلة جهودنا المشتركة لتحقيق التكامل وتطوير السياسات الأمنية لفرض واقع آمن لمنطقتنا العربية، ولا تــزال فى مقدمة تلك التحديات.. آفة الإرهــاب ومخططات نشر الفوضى فى ظل ظهور بيئات حاضنة جديدة على المستوى الإقليمى واستمرار بؤر الصراعات والتدخلات الهادفة لإذكائها وتوسيع نطاقها وعرقلة الجهود لتسويتها سياسياً وتوفير الملاذات الآمنة للعناصر الإرهابية الهاربة لتحصينها من الملاحقة القانونية والأمنية.

وأضاف تواصل الاستراتيجية الأمنية المصرية جهودها، فى تحقيق نقلة نوعية على أسس علمية مدروسة فى شتى مجالات العمل الشرطى وتطوير وتحديث كافة مفردات المنظومة الأمنية تحقيقاً للتفوق والاستباق الأمنى، وقد حققت التجربة المصرية فى مجال مكافحة الإرهاب مستهدفاتها فى تقويض حركة التنظيمات الإرهابية ومقدراتها وتجفيف العديد من منابع تمويلها.

وتحت عنوان "بدء التجارب السريرية لـ «إيجى فاكس» أول لقاح مصرى ضد فيروس كورونا"، ذكرت صحيفة "المصرى اليوم" أن الحكومة أعلنت بدء التجارب السريرية للقاح المصرى «إيجى فاكس» المضاد لفيروس كورونا، فيما أظهرت دراسة حديثة تراجع فاعلية لقاح «فايزر» لحماية الأطفال فى مواجهة عدوى «أوميكرون»، وابتكر علماء صينيون أجسامًا مضادة يمكنها تشكيل ضربات قوية للفيروس.

وقال، وزير التعليم العالى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع السيد القصير، وزير الزراعة، إن الإعلان عن بدء التجارب السريرية لـ«إيجى فاكس»، يمثل تطورًا شديد الأهمية لمدى نجاح التجربة المصرية ضد كورونا على مدار سنتين.

وأضاف أن العمل على لقاح مصرى 100% أمر غير مسبوق، ونتعاون مع كافة الجهات الوطنية والعالمية حتى نطمئن إلى أن معامل الأمان والفاعلية على أعلى مستوى، مؤكدًا أن تصنيع اللقاح سيوفر عملة صعبة، كما أن امتلاك القدرة على صناعة اللقاحات بمثابة ملف أمن قومى.