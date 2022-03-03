خبير طرق يعلق على توجيهات الرئيس إقامة محاور بالمناطق المزدحمة بالجيزة

جدة - نرمين السيد - علق الدكتور حسن مهدي، أستاذ النقل والطرق بجامعة عين شمس، على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإعداد دراسات لإقامة عدد من المحاور المرورية بالمناطق المكتظة بالسكان في الجيزة.





وقال مهدى، فى مداخلة هاتفية برنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc وقدمه الإعلامى عمرو خليل، إن مشروعات الطرق والمحاور فى المناطق التى تعانى من اختناقات مرورية لها مردود كبير جدا فى تقليل الكثافات المرورية إلى جانب أنها ترفع معدلات الأمان بالنسبة للمواطن. وأضاف، أن مشروعات الطرق توفر فرص عمل أيضا وبالتالى تساعد فى خفض معدل البطالة، إلى جانب جذبها بشكل كبير للاستثمارات فى الدولة.

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