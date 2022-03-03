/682863/كل-ما-تريد-معرفته-عن-حفل-افتتاح-الأقصر-للسينما-الأفريقية-بدورته-الـ-11-قبل-إنطلاقه-بساعات

تستعد مدينة الأقصر لانطلاق افتتاح الدورة الـ 11 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والمقرر له غدًا الجمعة، بحضور الدكتورة والفنانة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

دوت الخليج يرصد التفاصيل الكاملة لحفل افتتاح الدورة الجديدة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

تفاصيل مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

ومن المقرر أن يبدأ حفل الافتتاح المقرر له غدًا في تمام الساعة الخامسة مساءً وسط أجواء كرنفالية لاستقبال الوفود وضيوف المهرجان.

وسيتم نقل الضيوف والحاضرين بذهبيات نيلية حتى قاعة المؤتمرات المقام بها والسجادة الحمراء، ثم يبدأ الاحتفال رسميًا الساعة الثامنة مساءً بالسلام الجمهوري، وبعده يعرض "برومو" يحمل عنوان "عشرة سنوات من الخيال".

ويستعرض برومو "عشرة سنوات من الخيال" تاريخ المهرجان منذ انطلاقه إلى دوراته الأخيرة، ومن جانبها تتولى الفنانة والإعلامية المغربية وفاء مراس تقديم حفل الافتتاح باللغتين الفرنسية.

حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

أما إخراج حفل الافتتاح فسيكون لـ عادل بركات والمخرج المنفذ محمد نبوي، وفيما يخص الإخراج التلفزيوني عبر شاشة قناة "نايل سينما" الفضائية، فيتولاه المخرج كريم سمير ودعاء أحمد.

ويشهد حفل افتتاح الدورة الـ 11 من المهرجان، عرض لفرقة الأقصر للفنون الشعبية بعنوان "النوبة"، ثم يأتي الفنان محمود حميدة رئيس شرف المهرجان ليلقي كلمته الافتتاحية ثم عزة الحسيني مدير المهرجان، بجانب سيد فؤاد رئيس المهرجان.

ومن جانبه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر سيُلقي كلمته على الحضور وتليه الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة لتلقي كلمتها وتعلن افتتاح الدورة الجديدة من المهرجان.

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المكرمين بالدورة الـ 11 لمهرجان الأقصر

ويشار أن حفل الافتتاح سيكرم الحفل عدد من نجوم الفن وصناع السينما، على رأسهم اسم الفنانة الراحلة هدى سلطان وتتسلم ابنتها المنتجة ناهد فريد شوقي التكريم، وسيكرم أيضًا اسم المخرج السنغالي جبريل ديوب مامبتي حيث تحمل الدورة الـ 11 اسمه.

بالإضافة إلى تكريم اسم الفنان الراحل محمود مرسي، ثم دولة أوغندا والتي تعد ضيف شرف المهرجان حيث يتسلم التكريم المخرج الأوغندي موريس موجيتشا، ونشهد أيضًا تكريم الفنان حسين فهمي بجائزة إنجاز العمر والفنان عمرو سعد وغيرهم من نجوم الفن.