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/682865/رئيس-الشيوخ-يلتقي-برئيس-مجلس-النواب-المغربي
إلتقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بـ راشيد الطالبى العلمى رئيس مجلس النواب المغربي بمقر مجلس النواب اليوم.
دوت الخليج
حيث رحب الطالبى، بوفد مجلس الشيوخ المصرى، مشددا على أهمية التواصل بين المجلسين استثمارا للعلاقات القوية بين كل من مصر و المغرب.
رئيس الشيوخ يلتقي برئيس مجلس النواب المغربي
و طالب العلمى، المستشار عبد الرازق بمساندة مصر للمغرب فى البرلمان الأفريقى و استجاب له على الفور رئيس الشيوخ، معرباً عن مساندة مصر للمغرب على كافة المستويات، قائلا:" إن وجود مصر هو وجود للمغرب ووجود المغرب وجود لنا".
فيما أكد المستشار عبد الرازق، على أهمية الدور الذى تقوم به مصر لإعادة العلاقات على الطريق السوى و القويم لكى تقاوم كل ما يحاك لها فى ضوء ما تمتاز به العلاقة من خصوصية فى كافة المجالات بين البلدين، مؤكدا ان العلاقة وطيدة بين البلدين على مر التاريخ مشيرا الى المواقف التى ساندت فيها مصر المغرب و العكس فى العديد من المواقف التاريخية.
و أشار عبد الرازق، إلي أن مصر فى عهد السيسى تخطو بخطى حثيثة نحو تقوية العلاقات مع جميع الدول الإفريقية، مشددا على أنه هناك العديد من القضايا القومية و الأساسية المشتركة بين مصر و المغرب، فالتاريخ الحضارى و السياسى للبلدين ممتد و مشترك.
حضر اللقاء المستشار محمود عتمان أمين عام مجلس الشيوخ و النائب عفت السادات.
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