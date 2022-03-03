/682868/مبروك-عطية-ثلاثة-أرباع-المصريين-جايين-من-زيجات-حرام

قال الدكتور مبروك عطية، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر والداعية الإسلامي، أنه إذا عجز الزوج عن الإنفاق علي زوجته طلقها، لافتا أن الزواج يكون واجبا إذا توفر شرطين هما الإنفاق والقدرة علي معاشرة الزوجة.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، علي فضائية "ام بي سي مصر".

مبروك عطية: ثلاثة أرباع المصريين جايين من زيجات حرام

وأشار عطية، إلي أنه يوجد زيجات في مصر حكمها حرام وذلك لعدم توافر شروط الزواج، مضيفا: ثلاثة أرباع المواطنين المصريين زيجاتهم حرام لعدم توافر الشروط، لأن غير القادر على الباءة زواجه حرام شرعا.

وأكد الداعية الإسلامي، علي أنه يكون الزواج حرام شرعا، إذا كان الزوج غير قادرًا على الإنفاق، مضيفا: غير القادر علي الإنفاق من الأفضل أنه يؤجل فكرة زواجه، لافتا أن الشريعة الإسلامية أعطت الحق لأي شخص غير قادر علي الإنفاق ألا يتزوج.