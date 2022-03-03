«محاور استراتيجية تمكين المرأة المصرية».. ندوة توعوية بالمنوفية

جدة - نرمين السيد - عقدت وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة بمديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية ندوة توعوية، تحت عنوان "محاور عمل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية" بمستشفى البسمة بمدينة منوف بحضور 25 من العاملين بالمستشفى.





وقال على الزقم، مدير المديرية: إن الندوة تضمنت التعريف بالوحدة وأهدافها، وأهداف التنمية المستدامة، فضلا عن شرح مبسط لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقوانين ذات الصلة، ضمن سلسلة الندوات وورش العمل التى بدأتها وحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية.

وأكد "الزقم" أن المديرية تعمل على نشر ثقافة العمل الآمن وكيفية تأمين بيئة العمل، فضلا عن تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص للمرأة ومساندتها والقضاء على كافة أشكال التمييز والعنف ضد المرأة.