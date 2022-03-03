«محاور استراتيجية تمكين المرأة المصرية».. ندوة توعوية بالمنوفية

وقال على الزقم، مدير المديرية: إن الندوة تضمنت التعريف بالوحدة وأهدافها، وأهداف التنمية المستدامة، فضلا عن شرح مبسط لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقوانين ذات الصلة، ضمن سلسلة الندوات وورش العمل التى بدأتها وحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية.
وأكد "الزقم" أن المديرية تعمل على نشر ثقافة العمل الآمن وكيفية تأمين بيئة العمل، فضلا عن تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص للمرأة ومساندتها والقضاء على كافة أشكال التمييز والعنف ضد المرأة.
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