حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الخميس 3-3-2022

حظك اليوم برج الحمل الخميس 3-3-2022

ابتعد عن المزاجية في العمل، عليك الاهتمام بآراء الزملاء وعدم التعامل معهم بفوقية، قد تصادف اليوم بعض المواقف الغريبة، تسعى في الحصول على ترقية في العمل، تحاول جهدك من أجل هذا الأمر، لا تقلق الامور ستتحسن، احذر من شخص في العمل يظهر لك انه طيب ومتعاون وهو عكس ذلك

حظك اليوم برج الثور الخميس 3-3-2022

فترة جيدة جدًا، الظروف تساندك في هذه الفترة، هناك تسليط ضوء على مهاراتك و اسلوبك في التعاطي مع العمل، تحظى بإعجاب كبير من قبل زملائك، تلتقي بأحد الأشخاص عن طريق الصدفة، هذا اللقاء يحمل الكثير من الأمور الجيدة والايجابية لك، علاقتك العاطفية تمر ببعض المنعطفات

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 3-3-2022

مفاجأة سارة جدًا تتعلق بوضعك المادي وراتبك، هذه المفاجأة تمنحك طاقة كبيرة للتطوير في العمل وتقديم أفضل ما لديك، لا تهمل هوايتك سواء أكانت في مجال الكتابة او الرسم، عليك تطويرها والعمل على البدء بمشروعك الخاص فيما يتعلق بهوايتك، حافظ على انفعالاتك حتى لا تخسر الشريك

حظك اليوم برج السرطان الخميس 3-3-2022

يحمل هذا اليوم بعض الأحداث السعيدة، قد يعرض عليك عمل او مشروع جديد يحمل الكثير من الأمور الجيدة، عليك الاستفادة من كل فرصة تتوفر لك في هذه الفترة، لا تتجاهل حديث الشريك معك وتلميحاته في هذه الفترة، فهو يحاول إيصال رسائل لك، عليك فهمها من أجل علاقتكما

حظك اليوم برج الأسد الخميس 3-3-2022

الكثير من التفاصيل الجيدة تحدث في العمل، قد تتلقى مكافأة مالية، الامور العائلية جيدًا وتشعر بالراحة نحوها، لكن هناك بعض القلق على فرد من العائلة، انتبه من الحاقدين الذين يسعون لتعكير صفو علاقتك بالشريك بسبب الغيرة، لا تهتم بما يقال حولك، واستفتي قلبك وعقلك

حظك اليوم برج العذراء الخميس 3-3-2022

عليك طلب اجازة من اجل اخذ قسط راحة من العمل بعض الضغوطات الكبيرة التي تعيشها في العمل، مارس الرياضة وحاول الاهتمام ببعض المشاكل التي تتعلق بصحتك، لا تهمل اي اشارات او اوجاع، عليك استيعاب الشريك بشكل كبير، انتبه لكلماتك معه ولا تكن قاسيًا او هجوميًا

حظك اليوم برج الميزان الخميس 3-3-2022

تفتح أمامك الكثير من الخيارات والفرص الجيدة على صعيد مسارك المهني، يقرر عدد من الاصدقاء زيارتك في المنزل، عليك الاستمتاع بهذه الزيارة، والقيام ببعض النشاطات معهم، تتلقى اتصال من أحد الأقارب الذي يخبرك بمعلومة او سر تتعلق بفرد آخر من العائلة

حظك اليوم برج العقرب الخميس 3-3-2022

الكثير من المسؤوليات والمهام الملقاة على عاتقك في هذه الفترة، أنت أمام فرص جديدة لكنها تزيد من كمية الاعمال عليك، تشعر بالسعادة بالرغم من هذه الضغوطات، تتعرض للصدمة بسبب صديق كنت تثق به بشكل كبير، بعد أن تكتشف أنه يتحدث بالسوء عنك، عليك الخروج مع الشريك لقضاء وقت سويًا

حظك اليوم برج القوس الخميس 3-3-2022

ابتعد عن الكسل، فانت الان بأمس الحاجة للنشاط ولكل طاقتك من أجل الحصول على فرص جديدة لتحسين وضعك المهني وبالتالي وضعك المادي. تشعر بالملل والرتابة بسبب الروتين اليومي الذي تعيشه، عليك وضع خطط ونشاطات بشكل دائم على لا تتأثر نفسيتك وبالتالي تتعرض للاكتئاب

حظك اليوم برج الجدي الخميس 3-3-2022

تشعر بالتحسن في هذه الفترة، خاصة بعد الضغوطات والمشاكل التي مررت بها، فقدت في الفترة الماضية شيء ثمين يحمل قيمة معنوية كبيرة، تعثر عليه لاحقًا، تعيش لحظات جميلة مع الشريك، عليكما التخطيط لمستقبلكما سويا، يتعرض أحد أفراد أسرتك لوعكة صحية، اتصال هاتفي من صديق قديم

حظك اليوم برج الدلو الخميس 3-3-2022

تشعر بالصدمة الكبيرة اليوم بعد ان تكتشف وجود مؤامرة ضدك يحيكها عدد من زملائك في العمل، عليك التفكير بطريقة حكيمة للنجاة من هذه المؤامرة، قد يساعدك زميل لشعوره انك تتعرض للظلم، هذا الزميل عليك عدم خسارته والبقاء الى جانبه دائمًا، تلتقي بشخص جديد قد تتحول علاقتكما لحب

حظك اليوم برج الحوت الخميس 3-3-2022

عليك الاستفادة من هذه الفترة، فهي تحمل لك الكثير من الفرص، تفكر بالتخطيط من أجل رحلة مع الاصدقاء او العائلة، أو السفر خارج البلاد، الفكرة جيدة لكن عليك في البداية مراجعة وضعك المادي، حتى لا تتعرض لضائقة مادية، دعمك السابق للشريك يعطي نتائج جيدة في علاقتكما