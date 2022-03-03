الرئيس السيسى يصدر قرارات جمهورية بتخصيص أراض لإقامة مدارس ومشروعات بترولية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 59 لسنة 2022 بتخصيص قطعة أرض بمساحة 29 فدان تقريبا ناحية منفلوط بمحافظة أسيوط، لاستخدامها في بعض المشروعات البترولية. كما أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القرار رقم 58 لسنة 222 بتخصيص مساحات مختلفة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح بعض المحافظات لإقامة مدارس مختلفة عليها. وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ايضا القرار الجمهوري رقم 57 لسنة 2022 باستنزال قطعتي أرض من الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية بمحافظة جنوب سيناء، بقرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2013، يعودا الى أصلهما كأملاك دولة خاصة. نشرت القرارات في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.

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