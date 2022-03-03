/682867/أسرار-في-حياة-محمد-صبحي-نصف-مليون-جنيه-حرمته-من-أمنيته-وعداء-تاريخي-جمعه-بالزعيم

يصادف اليوم الخميس الموافق له 3 مارس عيد ميلاد الفنان الكبير محمد صبحي حيث يعد من مواليد اليوم نفسه عام 1948 بالقاهرة.

دوت الخليج يكشف أمنيته الوحيدة التي لم تتحقق وخلافه مع الزعيم

عيد ميلاد محمد صبحي

كان من المقرر أن يقدم الفنان محمد صبحي عام 1972 شخصية تاريخية وهي الفرعون "إخناتون" وذلك بالتعاون مع المخرج شادى عبد السلام.

وكان هذا العمل بمثابة أمنية محمد صبحي الوحيدة التي لم تتحقق حتى الآن ويرجع السبب إلى ميزانيته الضخمة، عقب إخراجه فيلم يحمل اسم "المومياء"، ووقتها لم يتمكن تنفيذ فيلم محمد صبحي.

وكانت تكلفة ميزانية إنتاج فيلم محمد صبحي الذي يجسد خلاله شخصية الفرعون إخناتون، نصف مليون جنيه وكان يعد هذا المبلغ وقتها بالسبعينيات صعب تدبيره.

ومن جانبه حاول المخرج شادي عبد السلام وقتها أن يجمع ميزانية العمل من مصر وفرنسا، ولكنه توفى وقتها.

حقيقة عداء محمد صبحي وعادل إمام

وفي سياق آخر، لم تكن حياة الفنان محمد صبحي هادئة حيث جمعه عداء كبير مع الزعيم عادل إمام لا يعرفه الكثيرين، حيث بدأت الحكاية وقت ما كان محمد صبحي طالباً بمعهد الفنون المسرحية، ويواصل استعداده لتقديم شخصية "بهجت الأباصيري" في مسرحية "قصة الحي الغربي" وذلك 1975.

وكانت الشركة المنتجة لمسرحية "قصة الحي الغربي" استعانت بأبطال "مدرسة المشاغبين"، لكن في البداية رفض عادل إمام رفض المشاركة، وعلى الفور دارت مفاوضات مع محمد صبحي على الدور.

وكان وقتها قد انتهى "صبحي" من مسرحية بعنوان "انتهى الدرس يا غبي" وحقق بها نجاحاً كبيراً وذلك أثار قلق عادل إمام، لذلك قرر أن يقبل الدور.

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ويذكر أن محمد صبحي قال في تصريحات تلفزيونية سابقة له أن الجمع بينه وبين عادل إمام في عمل واحد مستحيل، معلقًا: "أنا وعادل إمام نسير في اتجاهين معاكسين.. عادل له طريقته وتركيبته وفلسفته التي تختلف عن فلسفتي.. ولا أعتقد أن الطريقتين يمكن مزجهما".

ولكن عاد بعد سنوات وقال في تصريحات أخرى أن ماحدث أن الفنان عادل إمام اختلف مع الشركة المنتجة وتواصلوا معه وبعد مايقرب من شهرين بروفات، قالوا له أن عادل إمام قد تصالح مع الشركة وسيؤدي الدور ولفت إلى أنه انسحب وقتها سعيدًا.